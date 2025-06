Fan-Wahnsinn geht weiter! Krasser Run auf Tickets für HSV-Test in Kopenhagen

Dass Tickets für HSV-Pflichtspiele extrem beliebt sind und häufig nicht mal ein freier Kartenverkauf angeboten werden kann, ist bekannt. Dass es ein ähnliches Szenario auch bei einem Testspiel gibt, ist ungewöhnlich, beim HSV aber nicht unmöglich. Den Beweis liefert jetzt der geplante Sommervorbereitungs-Test am 12. Juli (16 Uhr) beim FC Kopenhagen. Der Fan-Wahnsinn um den HSV geht weiter!

Seit knapp 20 Jahren verbindet die HSV-Anhänger und die des FC Kopenhagen eine dicke Fan-Freundschaft. Los ging alles im Sommer 2005 mit dem Aufeinandertreffen in der ersten Runde des UEFA-Cups. Nach einem 0:0 im Hinspiel in Hamburg setzte sich der HSV damals mit 1:0 beim FC Kopenhagen durch – dank eines Elfmeter-Tores von Rafael van der Vaart in der 90. Minute direkt vor dem prall gefüllten Auswärtsblock.

Rafael van der Vaart feiert 2005 mit den HSV-Fans das Weiterkommen in Kopenhagen. WITTERS Rafael van der Vaart feiert 2005 mit den HSV-Fans das Weiterkommen in Kopenhagen.

Rund um die beiden Spiele wurde der Grundstein für die Fan-Freundschaft gelegt. Viele Austausche und Treffen folgten in den vergangenen Jahren. Jetzt wird erstmals auch wieder gegeneinander gespielt. Und das Interesse ist gewaltig.

Kopenhagen stellt weitere Tickets für HSV-Fans bereit

Am Montag um 14 Uhr startete HSV den Kartenvorverkauf für den Test im legendären Parken-Stadion in der dänischen Hauptstadt. Zunächst durften nur Mitglieder sich Tickets kaufen. Ein ungewöhnlicher Vorgang für ein Freundschaftsspiel, doch das ist für dieses Aufeinandertreffen nötig. Zu groß war bereits im Vorfeld die Nachfrage. Genauso sah es jetzt auch zum Vorverkaufsstart aus. Die Erwartungen wurden sogar deutlich übertroffen.

ℹ️ Testspiel beim @FCKobenhavn: Mitglieder-Vorverkauf startet heute um 14 Uhr, der freie Vorverkauf startet am Mittwoch. ?️



Hier geht’s zum Ticketshop ? https://t.co/Tg6oGN1DUr#nurderHSV pic.twitter.com/yx6IFbzgbx — Hamburger SV (@HSV) June 23, 2025

In den ersten 24 Stunden kauften die HSV-Anhänger bereits 5500 Tickets für den Test und damit alle Karten, die im Vorfeld vom FC Kopenhagen für die Fans der Auswärtsmannschaft zur Verfügung gestellt worden waren. Das Karten-Kontingent für die Hamburger wurde am Dienstag noch mal um weitere 2000 Tickets erhöht.

Geplant ist, dass am Mittwoch (10 Uhr) der freie Ticketverkauf für das Spiel beginnt. Ob dann überhaupt noch Karten für die HSV-Fans übrig sind, ist jedoch offen. Womöglich muss der FC Kopenhagen zuvor erneut das Kontingent noch mal aufstocken. Platz wird am Ende im Stadion für knapp 40.000 Anhänger sein. Bei dem Interesse und auch den Preisen (11 Euro pro Ticket) ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Spiel sogar ausverkauft sein wird – auch wenn es eigentlich nur ein Freundschaftsspiel ist.