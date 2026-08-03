Jean-Luc Dompé gilt als Künstler am Ball, der die HSV-Fans mitreißen kann. Doch auch mit der Polizei musste er sich wiederholt auseinandersetzen. Nun wurde er vom Verein aussortiert. Die MOPO erzählt die Chronik der Ereignisse.

Auf dem Platz ist Jean-Luc Dompé ein riesiges Talent. Doch auch daneben sorgt er immer wieder für Schlagzeilen. WITTERS

Sportlich sorgte Jean-Luc Dompé beim HSV regelmäßig für Schlagzeilen. Der Dribbel-Künstler zählte zu den schnellsten Spielern im deutschen Profifußball. Immer wieder stellte er neue Geschwindigkeits-Rekorde auf und zauberte vor allem in der Aufstiegssaison auf dem Flügel die Gegner schwindelig. Allerdings wurde die Fußballkarriere des Franzosen mehrfach durch Skandale abseits des Platzes gestört. Schon zweimal geriet Dompé ins Visier der Hamburger Polizei – im Januar 2026 war er vom HSV deshalb sogar kurzzeitig suspendiert worden. In Hamburg läuft seine sportliche Zeit nun endgültig ab. Die MOPO blickt auf Dompés wilde und bewegte HSV-Zeit zurück.

Arpajon, Châteauroux, Évry. In sozial schwachen Gegenden im Großraum von Paris macht Dompé die ersten Schritte als Fußballer. Der Sohn eines Einwanderer-Paares aus der Elfenbeinküste sucht lange nach einer Heimat, spielt bei neun verschiedenen Vereinen in Frankreich und Belgien. Zwischenzeitlich wechselt der Flügelspieler sechsmal innerhalb von nur drei Jahren den Klub – auch, weil er als schwierig charakterisiert wird und zu spät oder alkoholisiert zum Training erscheint. Erst in Hamburg kommt Dompé wirklich an.

Jean-Luc Dompé ist beim HSV schnell ein Fanliebling

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Als er im August 2022 zum HSV wechselt, ist Dompé bereits 27 Jahre alt. Im Volkspark entwickelt sich der quirlige Angreifer schnell zum Publikumsliebling. Die Fans lieben Dompé für seine Spielfreude, seine Kreativität und seine Schnelligkeit. Am Aufstieg in die Bundesliga in der Saison 2024/25 hat der Franzose mit neun Toren und 14 Vorlagen maßgeblichen Anteil.

In der Aufstiegssaison 2024/25 wird Dompé (hier mit Davie Selke) mit seinen Toren und Assists zu einem der wichtigsten Spieler. WITTERS

Doch so sehr Dompé auch positiv auf dem Platz auffällt, gerät er auch abseits des Sportlichen in den Fokus. Im Februar 2023 ist er gemeinsam mit seinem französischen Teamkollegen William Mikelbrencis in einen Autounfall in Hamburg verwickelt. Das Duo begeht Fahrerflucht und kassiert einen Strafbefehl der Staatsanwaltschaft sowie eine Geldstrafe des HSV. Ermittelt wird auch wegen des Verdachts eines illegalen Autorennens.

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Neuer Ärger mit der Polizei nach einer Alkohol-Fahrt

Drei Jahre später bekommt Dompé dann erneut Ärger mit der Polizei. Bei einer Verkehrskontrolle in der Hamburger Innenstadt wird ein Atem-Alkohol von 1,4 Promille festgestellt. Von der Polizeiwache fährt der noch immer alkoholisierte Stürmer dann mit einem E-Scooter nach Hause und gerät erneut in eine Kontrolle. Der HSV suspendiert Dompé, verhängt eine Rekordstrafe in Höhe von 100.000 Euro und schließt ihn für zwei Partien vom Trainings- und Spielbetrieb aus. Drei Wochen später kehrt er zum Team zurück.

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Auf seine sportlichen Leistungen haben die Eskapaden ansonsten zunächst kaum Auswirkungen. Vier Wochen nach seiner Suspendierung erzielt Dompé per Elfmeter das 2:1-Siegtor für den HSV beim VfL Wolfsburg und wird von Fans und Mitspielern gefeiert – so auch nach dem erfolgreichen Klassenerhalt 2025/26. Dabei kommt der Dribbler allerdings in den letzten sieben Bundesliga-Saisonspielen gar nicht mehr zum Einsatz.

Dompé freigestellt – das sportliche Ende beim HSV naht

Es wird dann in der Sommerbereitung 2026 immer deutlicher: Dompés sportliche Rolle beim HSV wird keine Hauptrolle mehr sein. Im Gegenteil. Sein Vertrag in Hamburg läuft zwar noch bis 2027. Allerdings verkündet der HSV am Montag, den 3. August, Dompé sei nicht mehr Teil der Planungen und solle den Verein möglichst schon in diesem Sommer verlassen. Aktuell ist er für Gespräche freigestellt, sein Aus beim HSV naht.

Die Akte Dompé beim HSV: Wie 2023 alles begann

6. Februar 2023: Dompé und Teamkollege Mikelbrencis sind in einen Autounfall in Hamburg verwickelt. In der Hafenstraße (St. Pauli) fahren sie in eine Bushaltestelle und begehen anschließend Fahrerflucht. Es besteht der Verdacht eines illegalen Autorennens.

Mit diesem 85.000-Euro-BMW schleuderte Jean-Luc Dompé im Februar durch eine Bushaltestelle. MOPO-Collage: dpa/Marius Röer

7. Februar 2023: In einer Stellungnahme teilt der HSV mit, dass der Verein den Vorfall „intern mit den Spielern“ aufarbeiten werde. Man wolle eine „empfindliche Geldstrafe“ gegen das Duo verhängen.

8. Februar 2023: Dompé und Mikelbrencis entschuldigen sich öffentlich für ihr Fehlverhalten und zeigen Reue. Tags darauf dürfen sie ganz normal wieder mit der Mannschaft im Volkspark trainieren.

„Ich bin meiner Verantwortung in dieser Situation nicht gerecht geworden. Ich entschuldige mich bei meinem Team und auch beim HSV und seinen Fans, die sicherlich ein anderes Verhalten von einem Kollegen und Spieler der Profimannschaft erwarten dürfen.“ Jean-Luc Dompé in einer offiziellen Stellungnahme nach der Unfallnacht

Ex-HSV-Trainer Tim Walter nimmt Dompé in Schutz

11. Februar 2023: Beide Spieler stehen ganz normal im Kader des HSV für das Topspiel beim 1. FC Heidenheim (3:3). Dompé spielt schlecht und wird zur Halbzeit ausgewechselt. Trainer Tim Walter nimmt ihn anschließend in Schutz.

„Das geht nicht immer alles spurlos an einem vorüber. Ich bin ihm nicht böse und mache ihm auch keine Vorwürfe. Er kann den Fußball jetzt als Therapie nutzen.“ HSV-Trainer Tim Walter im Februar 2023 über Dompé

12. April 2023: Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat die Ermittlungen übernommen. Den Führerschein muss Dompé noch nicht abgeben, solange die Daten des Fahrzeugs ausgewertet werden. Im schlimmsten Fall droht sogar eine Haftstrafe.

Zu Ex-HSV-Trainer Tim Walter hatte Dompé ein sehr inniges Verhältnis. IMAGO/Michael Taeger

6. Oktober 2023: Dompé erhält einen Strafbefehl von der Staatsanwaltschaft. Er wird der Fahrerflucht und der falschen Verdächtigung beschuldigt, weil er in der Tatnacht zunächst angegeben hatte, seine Freundin sei gefahren. Später räumte er diese Behauptung als falsch ein. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen (rund 45.000 Euro) und acht Monate Führerscheinentzug. Ein illegales Autorennen kann nicht bewiesen werden.

7. Oktober 2023: Gemeinsam mit seinem Anwalt stimmt Dompé der Geldstrafe zu. Damit ist das Urteil rechtskräftig und der Fall abgeschlossen.

26. Januar 2024: Erstmals spricht Dompé öffentlich über die Unfallnacht und deren Folgen. Er bedankt sich bei Jonas Boldt, dem damaligen Sportvorstand des HSV, sowie bei Verein und Fans.

„Jonas Boldt hat mir direkt signalisiert, dass der Verein mir hilft. Meine Mitspieler und das Trainerteam ebenso. Auch die Fans haben mich unterstützt. Keiner hat mich alleingelassen. Das habe ich nicht vergessen, und dafür bin ich sehr dankbar.“ Jean-Luc Dompé im Januar 2024 über seinen Unfall

Im Januar 2026 sorgt eine Alkohol-Fahrt für neuen Wirbel

25. Januar 2026: Fast genau drei Jahre nach dem Unfall wird Dompé in den frühen Morgenstunden bei einer Verkehrskontrolle angehalten. Die Polizei stellt 1,4 Promille Alkohol in seinem Atem fest und entzieht ihm den Führerschein.

Vom Spielfeld auf die Tribüne: Für zwei Partien wurde Dompé vom HSV für seine Alkohol-Fahrt suspendiert. IMAGO/Henning Rohlfs

28. Januar 2026: Drei Tage später gerät der Vorfall an die Öffentlichkeit. Der Verein muss reagieren und kündigt eine Stellungnahme für den nächsten Tag an.

29. Januar 2026: Der HSV suspendiert Dompé mit sofortiger Wirkung vom Trainings- und Spielbetrieb. Der Franzose wird „bis auf Weiteres“ freigestellt. Er fehlt im Topspiel gegen den FC Bayern München (2:2) und in der darauffolgenden Woche in Heidenheim (2:0).

„Nach Gesprächen mit den sportlichen Verantwortlichen ist der Flügelspieler aufgrund eines erheblichen Fehlverhaltens vom Trainings- und Spielbetrieb der Profimannschaft ausgeschlossen. Er hat seine Verantwortung als Profi und Vorbild sowie Repräsentant des Clubs missachtet.“ Stellungnahme des HSV zum Fall Dompé vom 29. Januar 2026

HSV verhängt Rekord-Geldstrafe gegen Dompé

3. Februar 2026: Wenige Tage nach der Suspendierung treffen sich die HSV-Bosse mit Dompé zu einem klärenden Gespräch. Darin verkünden sie ihm die Rekordstrafe von 100.000 Euro und eröffnen ihm gleichzeitig die Chance, zum Spielbetrieb zurückzukehren.

„Wir haben uns mit Jean-Luc zusammengesetzt und ein klärendes Gespräch mit ihm geführt. Er hat sich für sein Verhalten noch mal ausdrücklich entschuldigt und weiß, dass er verantwortungslos gehandelt hat. Und dass er sich selbst und dem HSV großen Schaden zugefügt hat.“ HSV-Sportdirektor Claus Costa über den Gipfel mit Dompé

9. Februar 2026: Der HSV begnadigt Dompé. Der Flügelspieler trainiert erstmals wieder mit der Mannschaft im Volkspark und macht in dieser Woche alle Einheiten mit.

Schon kurz nach seiner Suspendierung darf Jean-Luc Dompé wieder am HSV-Training teilnehmen. WITTERS