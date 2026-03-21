Falsches Spiel mit Glatzel: Warum wird der HSV-Stürmer doppelt bestraft?

Ohne Robert Glatzel tritt der HSV an diesem Samstag (18.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) in Dortmund an. Der Stürmer wurde für das Bundesliga-Topspiel beim BVB aus disziplinarischen Gründen aus dem Kader gestrichen. Damit erreicht die Diskussion um den Angreifer, der für die Hamburger in bislang 145 Pflichtspielen 82 Tore erzielt hat, die nächste Stufe. Ob das alles noch verhältnismäßig ist, darf zumindest bezweifelt werden.

In einem MOPO-Interview hatte Glatzel zu Wochenbeginn seine Unzufriedenheit über seine aktuelle Rolle beim HSV zum Ausdruck gebracht. Ausschlaggebend waren die vergangenen vier Spiele, in denen er jeweils 90 Minuten auf der Bank saß. Weil Glatzel seine Aussagen zuvor nicht mit dem HSV abgestimmt hatte, wurde er für den Auftritt beim BVB komplett aus dem Spieltagskader gestrichen. Eine überraschende Entscheidung, die einige Fragen aufwirft.

Glatzel gegen den BVB nicht im HSV-Kader

Am Donnerstag hatte Merlin Polzin ausführlich über das Glatzel-Interview gesprochen. Kritisiert wurde dabei nicht der Inhalt, sondern der Vorgang. Vor allem die Tatsache, dass das Gespräch nicht mit dem HSV abgestimmt war, wurde als Regelverstoß gewertet. „Deshalb haben wir das intern geklärt und klare Worte dazu gefunden. Wir haben mit Bobby nach einem offenen und ehrlichen Gespräch einen Haken dahinter gemacht“, sagte der HSV-Coach.

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Mit einer Geldstrafe sollte der Angreifer sanktioniert werden. Doch dabei blieb es dann nicht. Nur einen Tag später wurde das Thema mit Glatzels Verbannung aus dem HSV-Kader für das BVB-Spiel noch einmal deutlich größer. Ungewöhnlich: Auch die Öffentlichkeit wurde darüber aus dem Volkspark zügig informiert. Nicht über die eigenen Kanäle — vielmehr wurde die Nachricht bewusst in ausgewählten Medien platziert, inklusive des Hinweises, dass disziplinarische Gründe ausschlaggebend seien.

Glatzel hätte es auch sportlich schwer gehabt, ins Aufgebot zu kommen

Fakt ist: Auch ohne den Vorfall hätte Glatzel um seinen Kaderplatz zittern müssen. Albert Grønbæk ist erstmals für den HSV in Dortmund dabei. Für den Dänen musste Polzin einen anderen Profi aus dem Aufgebot streichen. Dass Glatzel in den Gedanken des Trainers aktuell kaum eine Rolle spielt, haben die jüngsten Spiele gezeigt.

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Seine Suspendierung für das BVB-Spiel mit einem nicht abgesprochenen Interview zu begründen, wirft nun auch die Frage auf, ob das noch im richtigen Verhältnis zu anderen Regelverstößen steht. Erst recht vor dem Hintergrund, dass Glatzel mit seinen Aussagen inhaltlich keine rote Linie überschritten hat.