Falsche Identität?: So lief die Anhörung von HSV-Profi Jatta in der DFB-Zentrale

Das Schreiben aus Frankfurt erreichte den HSV schon Anfang der Woche und sorgte im Volkspark zunächst für Kopfschütteln. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) lud Bakery Jatta für Donnerstag, 12.30 Uhr, zur Anhörung vor den Kontrollausschuss. Statt sich mit seinen Kollegen auf die Zweitliga-Partie am Freitag (18.30 Uhr) gegen den VfL Bochum vorzubereiten, musste er Stellung beziehen zu den Vorwürfen, er habe seine Identität gefälscht.

Vor neun Tagen hatte die „Sport Bild“ berichtet, dass der Verdacht besteht, Jatta heiße gar nicht Jatta, sondern Bakary Daffeh und sei nicht 21, sondern schon 23 Jahre alt. Er solle sich bei der Einreise nach Deutschland als Flüchtling im Sommer 2015 jünger gemacht haben, um als minderjähriger, unbegleiteter Flüchtling bessere Chancen auf eine Duldung zu haben. Die Zeitschrift trug Indizien zusammen, lieferte aber keine Beweise.

Jattas Pass wurde auf Echtheit geprüft

Obwohl das damals zuständige Bremer Migrationsamt betonte, dass der von Jatta vorgelegte Pass auf Echtheit geprüft worden sei und keine Fälschung festgestellt wurde, nahmen sowohl das Bezirksamt Hamburg-Mitte als auch der DFB die Ermittlungen auf. Dass Jatta zur Anhörung in der Verbandszentrale in der Main-Metropole antreten müsse, war klar, der Zeitpunkt am Tag vor dem Duell mit Bochum überraschte jedoch die HSV-Führung.

Dennoch verzichtete der Klub darauf, Einspruch gegen die Terminierung einzulegen. Vorstand Bernd Hoffmann, Sportchef Jonas Boldt, der neue Vereins-Justiziar Philipp Winter, Anwalt Thomas Bliwier und Berater Efe-Firat Aktas waren an Jattas Seite, als er vor den Kontrollausschuss unter dem Vorsitz von Anton Nachreiner trat. Der Hamburger Angreifer wiederholte in der 90-minütigen Befragung, was er zuvor auch schon Hoffmann und Boldt gesagt hatte – und bestätigte die Richtigkeit seiner Angaben zu Namen und Alter.

Sportchef Boldt spricht über Anhörung

„Wir sind ganz froh, dass es zu dieser Anhörung des Kontrollausschusses kam. Die Gespräche fanden in einer entspannten Atmosphäre statt und vielleicht geraten die Dinge jetzt endlich in ruhigere Fahrwasser“, sagte Boldt der „Bild“ und erklärte: „Der Rest liegt beim Sportgericht. Natürlich ist es ärgerlich, dass Bakery Jatta durch diesen Termin das Abschluss-Training verpasst hat, aber das ließ sich nicht anders machen.“

Auf der zeitgleich in Hamburg stattfindenden Pressekonferenz äußerte sich auch Dieter Hecking zu den Entwicklungen im Fall Jatta. Ob er verärgert sei über den Zeitpunkt der Anhörung? „Es ist unglücklich“, stellte der HSV-Coach fest und sprach die Reporter direkt an: „Ich bin auch froh, dass es jetzt ist, damit ihr endlich aufhört, über ds Thema zu berichten.“

Gambier spielt Freitag gegen Bochum

Jatta wird laut Sportchef Boldt am Freitag gegen Bochum „auf jeden Fall spielen“, mit einer DFB-Stellungnahme ist frühestens in der kommenden Woche zu rechnen.