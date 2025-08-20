Fällt heute die Torwart-Entscheidung? Klarer Wunsch der HSV-Fans

Am Mittwochabend werden Daniel Heuer Fernandes und Daniel Peretz gemeinsam auf dem roten Teppich stehen. Die beiden HSV-Keeper werden für die Premiere der Aufstiegsdoku „Always Hamburg“ im CinemaxX-Kino am Dammtor erscheinen – und Peretz wird an der Leinwand zu sehen bekommen, welch großen Anteil Heuer Fernandes an der Bundesliga-Rückkehr hatte. Die internen Konkurrenten dürfen das Event genießen, nachdem sie sich zuvor erneut auf dem Trainingsplatz duelliert haben werden. Entscheidung inklusive?

Ginge es nach dem Wunsch der HSV-Fans, stünde schon fest, wer am Sonntag in Gladbach (17.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) zwischen den Pfosten steht: Heuer Fernandes. In einer WhatsApp-Umfrage, die die MOPO am Dienstagmittag auf ihrem HSV-Kanal startete, erhielt der Deutsch-Portugiese bis Mittwochmorgen (8 Uhr) 5578 von insgesamt 6033 Stimmen (92,5 Prozent) – während Bayern-Leihgabe Peretz auf nur 455 Votes kam (7,5 Prozent).

HSV-Anhänger sehen Daniel Heuer Fernandes vor Peretz

Das Gros des HSV-Anhangs hofft also auf den alten als neuen Stammtorwart, einzig: Die Entscheidung obliegt am Ende natürlich dem Trainerteam um Chef Merlin Polzin und Keeper-Coach Sven Höh. „Es wird ein Video-Meeting stattfinden“, hatte Polzin am Samstag, nach dem 2:1-Pokalsieg in Pirmasens (n.V.) angekündigt, ohne den Termin für die Sitzung exakt zu benennen. Fest steht dagegen dieser Termin: Der HSV trainiert am heutigen Mittwochvormittag (Start 11 Uhr) zum ersten Mal in dieser Woche – und zum viertletzten Mal vor der Abreise nach Mönchengladbach.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Vorbereitung ist vorbei, der Bundesliga-Auftakt steht an, das Kribbeln steigt. Und es käme überraschend, wenn Polzin seine beiden Schlussmänner in die heißeste Trainingswoche seit Langem schicken würde, ohne ihnen zuvor ein klares Signal gegeben zu haben, wer die Nase vorne hat. Natürlich können die finalen Einheiten vor Gladbach noch in die Bewertung des Duells einfließen, gleichwohl erscheint es ratsam, der Nummer eins der HSV-Zukunft schon vor dem Wochenende den Rücken zu stärken, damit sie sich mental vorbereiten kann auf den Stammplatz.

Indizien im HSV-Training? Die Trainer wägen genau ab

Polzin hatte zuletzt öffentlich kommuniziert, dass Peretz die Generalprobe auf Mallorca (0:2) erhalten würde, um noch einmal für sich zu werben, und Heuer Fernandes den Pokalauftritt in Pirmasens. Deshalb verwunderte die Teamaufteilung während der Einheiten bisher nicht. Ab Mittwoch aber könnten die vermeintlichen A- und B-Teams im Training klare Indizien dafür sein, wer im Vorteil ist – oder das Battle schon für sich entschieden hat. Vergangene Woche machte Polzin kein Geheimnis aus seiner favorisierten Formation, ließ nicht zuletzt beim Abschlusstraining in jener personellen Besetzung spielen, die dann auch am Samstag beim Oberligisten von Beginn aufgeboten wurde.

Das könnte Sie auch interessieren: Neue Eskalation im Trikot-Zoff: HSV-Ultras legen „in aller Deutlichkeit“ nach

Heuer Fernandes wusste seine Bewährungsprobe in Pirmasens für sich zu nutzen, vereitelte einige Chancen des Außenseiters – und damit eine Blamage, die der HSV gerade so abwenden konnte. Zuletzt soll der 32-Jährige mit Blick auf die Stammkeeper-Entscheidung aber ein eher mulmiges Gefühl in sich getragen haben. Heuer Fernandes ist stärker mit dem Ball am Fuß, lautstark agiert allerdings auch Peretz – und der 25-jährige Israeli könnte seinem HSV-Konkurrenten auf der Linie sowie bei langen Bällen in den Strafraum voraus sein. „Wir sind in der Analyse sehr akribisch“, kündigte Polzin an. Womöglich ist seine Entscheidung schon gefallen – oder sie steht am Mittwoch fest.