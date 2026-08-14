Fabio Baldé war 14, als er im Sommer 2020 vom SC Vorwärts-Wacker 04 Billstedt in den HSV-Nachwuchs kam. Jetzt ist er 21 – und wagt erstmals in seiner noch jungen Fußballkarriere den Schritt ins Ausland. Sein Wechsel ins französische Straßburg wurde am Freitag offiziell und beschert den Hamburgern eine Millionensumme. Die Verantwortlichen im Volkspark verabschieden Baldé mit emotionalen Worten.

„Der Weg von Fabio aus unserem Nachwuchsleistungszentrum in den internationalen Fußball ist für alle Beteiligten eine tolle Story und darf gerne erst der Anfang mit Blick auf die nächsten Jahre sein“, sagt Kathleen Krüger, die die Nachwuchsarbeit des HSV spürbar stärken will. Der Deal mit Baldé, den sich Racing Straßburg sieben Millionen Euro plus Bonuszahlungen kosten lässt, kann als Musterbeispiel für die Transferstrategie dienen, Talente auszubilden und irgendwann für viel Geld zu verkaufen.

HSV-Abgang von Fabio Baldé nach Straßburg fix

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Krüger, die am 1. Juli als Sportvorständin begonnen hatte, erklärt: „Wie schon bei meiner Antritts-PK betont, ist für uns die Arbeit im NLZ elementar. Wir müssen unsere Nachwuchsspieler kontinuierlich weiterentwickeln, um identitätsstiftend eigene Talente im Volkspark spielen zu sehen, zu stärken oder bei Abgängen, wie jetzt bei Fabio, nennenswerte Ablösen zu generieren.“

Claus Costa hatte den Vertrag mit Baldé im Herbst 2024 langfristig bis 2029 verlängert. Auch deshalb freut sich der HSV jetzt über eine hohe Summe. „Fabio ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, sein gewohntes Umfeld zu verlassen, um sportlich den nächsten Schritt zu gehen. Als Toptalent aus unserem eigenen Nachwuchsleistungszentrum, das den Sprung in den Profifußball geschafft hat, wollten wir ihm – unter gewissen Voraussetzungen – diese Chance nicht verwehren“, sagt der Sportdirektor, der einen für den HSV starken Deal aushandelte.

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Costa bedankt sich bei HSV-Eigengewächs Baldé

In der Vereinsmitteilung berichtet Costa zudem von einem finalen Treffen mit dem scheidenden Profi: „Fabio war noch einmal persönlich bei mir, hat sich für die Freigabe, aber auch für die vielen gemeinsamen Jahre bedankt. Das spricht für ihn und war ein durchaus emotionaler Moment für uns beide.“ Der gebürtige Hamburger, der zuletzt für die portugiesischen U-Nationalmannschaften auflief, verlässt den HSV nach 41 Pflichtspielen für die Profis samt drei Toren und vier Vorlagen. Im Vorjahr zählte Baldé zu den Aufstiegshelden – in der Bundesliga aber in der Vorsaison nicht zum Stammpersonal. Zuletzt trainierte er gar nicht mehr mit der Mannschaft von Coach Merlin Polzin, sondern nur individuell.

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Jetzt zieht es ihn in die Ligue 1, zum Tabellenachten der vergangenen Saison, bei dem er am Donnerstag den Medizincheck absolvierte. „Als Hamburger Jung ist es dein großer Traum, irgendwann einmal im Volksparkstadion und für den HSV spielen zu dürfen. Ich bin dankbar und stolz, dass ich mir diesen Traum erfüllen konnte, und möchte mich ausdrücklich bei allen Menschen bedanken, die mich auf diesem Weg begleitet und unterstützt haben: allen Trainern, Mitspielern und Mitarbeitenden des NLZ und des Klubs“, sagt Baldé zum Abschied.

Er schaue „auf eine sehr prägende und schöne Zeit zurück“ und werde „Hamburg und dem HSV immer verbunden sein“. Gleichzeitig betont Baldé: „Jetzt freue ich mich riesig auf die neue Herausforderung in Straßburg.“ Im Osten Frankreichs, wo er einen Vertrag bis 2031 unterzeichnete, will er persönlich reifen – und sportlich wieder wichtiger sein als zuletzt im Volkspark. Die Straßburger stellten Baldé am Freitagvormittag in einem kreativen Instagram-Video vor, und der HSV kommentierte: „Bitte passt gut auf ihn auf!“