„Extrem nervig“: Polzin verrät Comeback-Plan für HSV-Kapitän Poulsen

Manchmal kann sich der Gemütszustand schlagartig ändern. Merlin Polzin hat das am vergangenen Mittwoch erlebt. Nach dem 6:3 im Testspiel gegen Groningen war der HSV-Coach zunächst bestens gelaunt. Wenig später erreichte ihn die Nachricht, dass sich Yussuf Poulsen im Training bei der dänischen Nationalmannschaft verletzt hat. „Das war natürlich schon ein Stimmungskiller“, so Polzin. Nun hofft er auf eine schnelle Rückkehr des Kapitäns.

Vor allem für Poulsen persönlich tut Polzin die erneute Verletzung leid. „Er war voller Euphorie“, sagt er. Dass der Angreifer jetzt wieder ausfällt, sei „extrem ärgerlich, weil wir ihn die letzten Wochen über sehr gut hinbekommen haben und er jetzt auch wieder von Anfang an spielen konnte, was er sehr lange nicht gemacht hat. Klar ist es dann extrem nervig, dass es wieder passiert ist.“

Kein HSV-Vorwurf an die dänische Nationalmannschaft

Vorwürfe in Richtung Dänemark gibt es dabei keine. „Da war der Austausch vorbildlich“, so Polzin. Alle hätten sich komplett an die Vorgaben gehalten. „Am Ende ist es dann einfach passiert, obwohl noch nicht einmal ansatzweise das erreicht war, was sie an dem Tag noch mit ihm vorhatten. Es war erst bei der Hälfte.“

Poulsen arbeitet beim HSV wieder im Kraftraum

Klar ist: Mit einem Muskelfaserriss im Hüftbereich wird Poulsen zumindest das nächste HSV-Spiel am kommenden Samstag in Augsburg verpassen. Da es sich allerdings nur um eine leichte Verletzung handelt, hat Polzin durchaus Hoffnung, dass er nach dem Auftritt in Augsburg schnell zurückkehren kann. Zum Wochenstart arbeitete der 31-Jährige bereits wieder im Volkspark im Kraftraum.

„Augsburg wird auf jeden Fall nicht klappen, aber dann wird er schon für die Phase, wo ein paar mehr Spiele sind, wieder mitmachen“, sagt der HSV-Coach, der allerdings auch betont, dass man bei Poulsen aufgrund seiner Vorgeschichte vorsichtig sein müsse. Immerhin hatte der Angreifer in den zurückliegenden Monaten gleich mehrere Muskelverletzungen.

Polzin lässt Frage nach dem Poulsen-Ersatz offen

Ob es am Ende bei Poulsen für einen Einsatz gegen Stuttgart (30. November), Kiel (3. Dezember) oder Bremen (7. Dezember) reichen wird, werden erst die nächsten Wochen zeigen. Erst einmal dürfte nun wieder Ransford Königsdörffer im HSV-Sturm in den Vordergrund rücken – auch wenn Polzin sich beim Blick auf die Aufstellung für das Augsburg-Spiel noch nicht festlegen will.

Neben Königsdörffer, der als Joker zuletzt gegen Dortmund sein erstes Saisontor geschossen hatte, nannte Polzin zum Wochenstart auch Robert Glatzel, Rayan Philippe oder Fábio Vieira als hängende Spitze für das Augsburg-Spiel als mögliche Sturmoptionen. „Mal gucken, was die Woche so bringt“, so Polzin. Dass sich plötzlich alles auch mal sehr schnell wieder ändern kann, hat er gerade erst in der vergangenen Woche bei Poulsen erlebt.