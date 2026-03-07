mopo plus logo
Stefan Schnoor bei einem Spiel des HSV als Zuschauer

Experte Stefan Schnoor (54) hat seine Ex-Klubs Hamburg und Wolfsburg genau im Blick. Foto: WITTERS

paidExperte Schnoor warnt: „Der HSV muss jetzt sehr aufpassen!“

Selten war dieses Aufeinandertreffen so brisant wie an diesem Samstag. Nach den beiden Heim-Niederlagen gegen Leipzig (1:2) und Leverkusen (0:1) steht für den HSV ein extrem heißer Ritt nach Wolfsburg an. Mit Blick auf den Abstiegskampf ist die Partie für beide Vereine ein Weichensteller, insbesondere den „Wölfen“ steht das Wasser bis zum Hals. Steigt der VfL nach 29 Jahren in Liga eins tatsächlich ab? Oder rutscht auch der HSV noch mal tief in den Tabellenkeller hinein? Experte Stefan Schnoor kennt beide Vereine bestens – und spricht vor dem Nord-Duell eine Warnung an den HSV aus.

