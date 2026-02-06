Nach Beendigung der Transferperiode stehen fünf neue Profis im HSV-Kader. Was ist von Stürmer Damion Downs (21/auf Leihbasis aus Southampton), Keeper Sander Tangvik (23/Trondheim), Mittelfeldmann Albert Grønbæk (24/auf Leihbasis aus Rennes), Flügelflitzer Philip Otele (26/aus Basel geliehen) und Rückkehrer Otto Stange (18/Leihe mit Elversberg vorzeitig aufgelöst) zu erwarten? Die MOPO bat einen Transfer-Experten um seine Einschätzung zu den Zugängen – die fällt überraschend aus



