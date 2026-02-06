mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Albert Grønbæk und Philip Otele im HSV-Training

Zwei der fünf neuen Hoffnungsträger beim HSV: Albert Grønbæk (l.) und Philip Otele Foto: WITTERS

paidExperte bewertet die fünf HSV-Transfers: Ein Neuer sticht heraus

kommentar icon
arrow down

Nach Beendigung der Transferperiode stehen fünf neue Profis im HSV-Kader. Was ist von Stürmer Damion Downs (21/auf Leihbasis aus Southampton), Keeper Sander Tangvik (23/Trondheim), Mittelfeldmann Albert Grønbæk (24/auf Leihbasis aus Rennes), Flügelflitzer Philip Otele (26/aus Basel geliehen) und Rückkehrer Otto Stange (18/Leihe mit Elversberg vorzeitig aufgelöst) zu erwarten? Die MOPO bat einen Transfer-Experten um seine Einschätzung zu den Zugängen – die fällt überraschend aus

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test