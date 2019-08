Ex-St. Pauli-Profi: Erstes Tor! Jetzt ist Dudziak beim HSV angekommen

Die Szene dürfte ihm immer wieder durch den Kopf gegangen sein. Wie er den Ball mit dem linken Innenrist traf, der Kugel hinterherblickte und sah, wie sie knapp am Pfosten vorbeistrich. Schon zum Auftakt der Zweitliga-Saison gegen Darmstadt (1:1) hätte Jeremy Dudziak für den HSV zum Dosenöffner werden können. Beim 4:0 in Nürnberg holte er es nun nach.

Der Neue vom FC St. Pauli eröffnete das Tor-Festival im Max-Morlock-Stadion mit einem platzierten Linksschuss, die frühe Führung gab den Hamburgern die nötige Sicherheit, das Vertrauen, ihre Marschroute auch im Top-Spiel beim Bundesliga-Absteiger durchzuziehen. Der Treffer gab natürlich auch dem 23-Jährigen selbst Auftrieb, er war ballsicher, laufstark, stopfte Löcher und trieb an. Stark!#

Dudziak: Plötzlich torgefährlich

Kurios: Während er beim HSV auch in der Offensive Glanzlichter setzt, hielt sich der Mittelfeld-Mann in seiner Zeit beim Kiezklub in dieser Hinsicht zurück. Sein letztes Tor war ihm am 1. Dezember 2018 gelungen, insgesamt traf er für St. Pauli in 91 Partien nur vier Mal. Vielleicht kommt er beim HSV ja jetzt auf den Geschmack.

Seinen Platz in der Startelf dürfte Dudziak damit erst mal verteidigt haben – was sehr überrascht, wenn man bedenkt, dass sein Konkurrent David Kinsombi ist. Und der wurde im vergangenen Sommer als neuer Schlüsselspieler geholt. Nun muss er sich hinter Dudziak einreihen.