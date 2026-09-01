Ex-HSV-Trainer verrät: Darauf können sich die Fans bei El Ouahdi freuen 

Thorsten Fink kennt HSV-Neuzugang Zakaria El Ouahdi bestens. Der Ex-HSV-Coach schwärmt vor allem von dessen Offensivqualitäten – sieht aber auch noch Luft nach oben.

Last-Minute-Transfer Zakaria El Ouahdi gehört zu den spannendsten HSV-Zugängen des Sommers. Mit dem marokkanischen Nationalspieler haben die Hamburger nach langer Suche endlich das fehlende Puzzleteil für die rechte Seite gefunden. Am Dienstag wurde der Top-Zugang aus Genk offiziell vorgestellt. Einer, der seine Qualitäten bestens kennt, ist Thorsten Fink. Die MOPO hat mit dem ehemaligen HSV-Coach über den 24-jährigen Rechtsverteidiger gesprochen.

Insgesamt 58 Spiele absolvierte El Ouahdi unter Fink von August 2024 bis Dezember 2025 beim belgischen Erstligisten KRC Genk. Mit keinem anderen Trainer hat der Marokkaner in seiner Profikarriere bislang länger zusammengearbeitet. Als „Top-Mensch“ und „Publikumsliebling, vor allem wenn er seine Position so ausleben darf, wie er das gerne mag“, bezeichnet Fink Hamburgs neuen Hoffnungsträger für die rechte Seite.

Fink schwärmt von El Ouahdis Offensiv-Qualitäten

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„Zakaria kann im 3-4-3 auf der Außenposition oder auch im normalen 4-2-3-1 spielen. Es ist ein sehr offensiver Rechtsverteidiger“, erzählt der ehemalige HSV-Trainer, der seit Februar dieses Jahres für den türkischen Erstligisten Samsunspor arbeitet. Neben seiner positiven Art und seinem Einsatz für das Team lobt er vor allem die Offensivqualitäten des schnellen Marokkaners. „Er ist einer, der immer etwas nach vorne macht. Dafür sprechen auch seine Tore, die er als Außenverteidiger gemacht hat. Er hat ein gutes Dribbling und einen guten Torabschluss.“

Die Defensivarbeit gehört nicht zu El Ouahdis Stärken

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Für Genk hat El Ouahdi in 116 Spielen 20 Treffer erzielt und 13 weitere Tore vorbereitet. Die Defensivarbeit gehört hingegen nicht zu seinen Stärken. „Da kann er noch etwas verbessern“, sagt Fink, der allerdings direkt betont: „Aufgrund seiner Offensivqualität macht er das oft wett. Man wird ihn jetzt nicht verpflichtet haben, weil er in der Defensive so stabil ist, sondern weil er ein offensiver Außenverteidiger ist, der Spaß macht.“

Unter dem ehemaligen HSV-Coach Thorsten Fink machte Zakaria El Ouahdi in Genk 58 Spiele. IMAGO/Johan Eyckens

Ich mag ihn sehr und bin sehr positiv, dass das etwas wird in der Bundesliga. Thorsten Fink

Fink ist überzeugt, dass die Bundesliga für El Ouahdi nun der richtige Schritt in seiner Karriere ist und er auch in Hamburg wie zuvor in Genk zum „Publikumsliebling“ werden kann. Entscheidend ist für ihn dabei, wie der HSV mit ihm plant und auf welche Taktik der Verein setzt. „Nur stehen und kontern, da wäre er wahrscheinlich nicht der richtige Spieler. Aber mit Ball ist er perfekt und einfach top. Ich mag ihn sehr und bin sehr positiv, dass das etwas wird in der Bundesliga.“

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Bestätigt fühlen dürfte sich Fink in jedem Fall auch durch die erste Einschätzung zu El Ouahdi aus dem Volkspark. Auch HSV-Sportdirektor Claus Costa hob bei der offiziellen Vorstellung in erster Linie die Offensivqualitäten des Marokkaners hervor. Sein Statement: „Mit Zaka verpflichten wir einen sehr dynamischen und offensiv ausgerichteten Außenverteidiger, der mit seiner Energie und mutigen Spielweise hervorragend zu unserer Spielidee passt. Mit seiner Zielstrebigkeit, seinem Tiefgang und seiner Qualität im letzten Drittel bringt er viele Kompetenzen mit, die wir für diese Position gesucht haben.“