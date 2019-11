Ex-HSV-Trainer in Belgien: Das sind Hannes Wolfs Pläne mit dem KRC Genk

Ein halbes Jahr nach seiner Trennung vom HSV hat Hannes Wolf einen neuen Trainerjob gefunden: Der 38-Jährige unterschrieb am Dienstag beim Champions-League-Teilnehmer und amtierenden belgischen Meister KRC Genk und soll den Klub nun zur erneuten Meisterschaft führen.

Mit bester Laune präsentierte sich Wolf am Dienstagnachmittag bei seiner ersten Pressekonferenz. „Ich bin sehr glücklich, hier zu sein“, betonte er. „Ich habe ein gutes Gefühl. Es hat sofort gepasst, weil Genks Philosophie zu meiner Persönlichkeit und zu meiner Arbeitsweise passt. Das ist ein guter Schritt für mich selbst und für den Klub.“

Wolf soll Genk zurück in die Erfolgsspur lenken

Genk blieb unter Trainer Felipe Mazzu nach der Meisterschaft in der vergangenen Saison komplett hinter den eigenen Erwartungen zurück. In der belgischen Jupiler Pro League steht das Team aktuell gerade mal auf Platz zehn, in der Champions League holte Genk nur einen Punkt aus vier Spielen. Wolf weiß um die Schwere seiner Aufgabe: „Ich kenne die Situation. Das wird eine Herausforderung, das ist klar. Es liegt an mir, das Beste aus den Spielern rauszuholen.“

Nun soll der Ex-HSV-Coach seinen neuen Verein wieder zurück in die Spur bringen und im besten Fall sogar zur erneuten Meisterschaft verhelfen. „Wir wollen gemeinsam erfolgreich sein“, stellte Wolf klar. „Natürlich müssen wir uns immer noch gegenseitig kennenlernen, aber mein erster Eindruck hier war positiv. Ich habe einen guten Kader, der Klub besteht aus guten Leuten mit sehr viel Qualität.“

In Dortmund lernte Wolf von Klopp

Mit Titeln kennt Wolf sich aus. Die U17 von Borussia Dortmund führte er 2014 und 2015 gleich zweimal in Folge zur Deutschen Meisterschaft, ein Jahr später gelang ihm dasselbe mit der U19 des BVB. In seiner Dortmunder Zeit habe er sich einiges von Jürgen Klopp abschauen können, der mittlerweile den FC Liverpool trainiert, verriet Wolf: „Ich habe sehr viel von ihm gelernt. Und wir sehen uns immer mal wieder.“

2016 hatte Wolf den gerade aus der Bundesliga abgestiegenen VfB Stuttgart übernommen und in der gleichen Saison erfolgreich zurück in die Bundesliga geführt. Mit der gleichen Mission war der 38-Jährige dann auch im Oktober 2018 zum HSV gekommen. Als der Wiederaufstieg dort aber nicht gelang, musste Wolf im vergangenen Sommer seinen Posten in Hamburg räumen.

Darum freut sich auch der HSV über Wolfs neuen Job

Ein halbes Jahr später hat er jetzt einen neuen Job gefunden. Darüber wird sich auch der HSV ganz besonders freuen – immerhin lief Wolfs Vertrag noch bis Juni 2020. Für sein neues Engagement bat der Coach nun um die vorzeitige Auflösung, der HSV spart dadurch rund 350.000 Euro Gehalt.

Stattdessen darf Wolf in Genk nun zumindest noch für zwei Spiele in der Champions League auf der Trainerbank Platz nehmen. „Das ist etwas, von dem jeder einmal träumt“, sagte er. Zwei Spieltage vor Schluss hat er mit den Belgiern aber nur noch maximal die Chance, sich als Gruppendritter für die K.o.-Runde in der Europa League zu qualifizieren.

Wolf: „Wir wollen gewinnen, Punkte holen“

Der Fokus soll aber auf dem Ligabetrieb liegen, betonte Wolf. Dort hat Genk am 15. Spieltag bereits zwölf Punkte Rückstand auf den Tabellenführer FC Brügge. Wolfs Vorgänger Mazzu holte zum Saisonstart nur magere 21 Zähler aus 15 Spielen. „Wir wollen jetzt Ergebnisse erzielen“, sagt Wolf.



In seinem ersten Spiel trifft er am Sonnabend auf den direkten Tabellennachbarn Royal Mouscron – und mit Bernd Hollerbach gleich auf einen weiteren ehemaligen HSV-Trainer. Die erste Chance für Wolf, sich in seinem neuen Job zu beweisen. „Wir wollen gewinnen, Punkte holen“, kündigte er an.