Lisa Baum vor einer HSV-Mauer

Lisa Baum wuchs in Hamburg auf und spielte bis vor ein paar Monaten für den HSV. Foto: WITTERS

paidEx-HSV-Talent Lisa Baum: „Der Abschied ist mir nicht leicht gefallen, aber …“

Trotz ihrer erst 18 Jahre hat Lisa Baum schon vieles gesehen und erlebt im Fußball. Doch das Gefühl, das sie am Donnerstagabend (19 Uhr) haben wird, kennt sie noch nicht. Zum ersten Mal wird die in Hamburg aufgewachsene Mittelfeldspielerin, die im Sommer zu RB Leipzig gewechselt ist, als Gegnerin des HSV auf dem Platz stehen. Ein „komisches Gefühl“, gesteht Baum im Gespräch mit der MOPO vor ihrem dritten Bundesliga-Spiel – und spricht offen über ihren Abschied aus Hamburg, emotionale Highlights und große Ziele.

