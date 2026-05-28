Ex-HSV-Stürmer Tom Sanne wechselt zurück in den Norden

Mit seinen Einsatzzeiten in der Regionalliga Bayern konnte Tom Sanne in der vergangenen Saison zumindest einigermaßen zufrieden sein. Der Stürmer kam an nur vier von 34 Spieltagen gar nicht zum Zug, stand immerhin 18-mal in der Startelf von Wacker Burghausen und bewies auch als Joker seine Torgefährlichkeit. Nach nur einem Jahr und wettbewerbsübergreifend sechs Treffern für den SVW zieht es Sanne nun aber zurück in den Norden.

Das ehemalige HSV-Talent stürmt in der kommenden Saison für die SV Drochtersen/Assel (D/A). „Tom hat in der Regionalliga und auch auf höherem Niveau bereits gezeigt, dass er weiß, wo das Tor steht“, sagt Sören Behrmann, der Sportdirektor der Kehdinger. „Mit seiner Beidfüßigkeit, seiner Wucht und seinem Abschluss werden unsere Optionen in der Offensive noch variabler.“

Sanne wechselt von Burghausen zur SV Drochtersen/Assel

D/A hatte den Drittliga-Aufstieg kürzlich als Zweiter der Regionalliga Nord hinter dem Meister SV Meppen knapp verpasst, will als wohl bekanntester Verein aus dem Landkreis Stade aber in der neuen Spielzeit einen neuen Anlauf nehmen. Sanne stellte sich auf dem Instagram-Kanal des Viertligisten kurz und knapp vor mit den Worten: „Hey, liebe D/A-Fans, Tom Sanne hier. Ich freue mich, nächste Saison für euch spielen zu dürfen. Bis bald!“

Die Liga kennt der 22-Jährige bestens. In der Serie 2023/24 wurde er in der Spielklasse Torschützenkönig, als er für die U21 des HSV 24-mal knipste. Im daran anschließenden Sommer verabschiedete sich Sanne nach drei Jahren aus dem Volkspark, ließ sich zunächst zu Hannover 96 II (Hinrunde 2024/25, drei Treffer in der 3. Liga) und danach an den niederländischen Zweitligisten FC Dordrecht (Rückrunde 2024/25, keine Bude in neun Pflichtspielen) verleihen.

Profidebüt beim HSV – aber kein endgültiger Durchbruch

Vor einem Jahr, kurz nach dem Hamburger Bundesliga-Aufstieg, kehrte der Angreifer dann nur kurz in seine Heimatstadt zurück. Die HSV-Verantwortlichen trauten Sanne den endgültigen Durchbruch im Profibereich nicht zu, auch wenn er im Oktober 2022 bei seinem ersten Jokereinsatz in der 2. Liga kurz nach seiner Einwechslung gegen den 1. FC Magdeburg (2:3) getroffen hatte. Und das im Volksparkstadion. Doch für eine langfristige HSV-Zukunft reichte es bei Sanne nicht, weshalb er im Juni 2025 in Burghausen als „ein absolutes Top-Talent“ vorgestellt wurde.

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Er selbst schrieb damals auf Instagram: „Jetzt geht’s mit voller Energie in das nächste Kapitel!!!“ Rund zwölf Monate später wird er nun das nächste aufschlagen. „Mit seiner Erfahrung soll er auch uns ein Stück weiterbringen“, schreibt D/A, das am vergangenen Sonntag das Finale des niedersächsischen Landespokals gegen den SSV Jeddeloh II mit 0:3 verlor und damit den Sprung in den DFB-Pokal verpasste. Der Deal mit Sanne dürfte da aber bereits auf der Zielgeraden gewesen sein.