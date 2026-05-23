Selke erfährt im Sommerurlaub von Europapokal-Quali – der HSV ist noch immer präsent

Der Mai wird für Davie Selke immer mehr zum Party-Monat. Im vergangenen Jahr feierte der Stürmer zu dieser Zeit mit dem HSV den Aufstieg in die Bundesliga. Nun durfte er erneut im Mai jubeln. Diesmal über die Qualifikation für den Europacup – und das, obwohl er zuvor schon seinen Sommerurlaub begonnen hatte. Ein ziemlich kurioses Saisonfinale.

Weil er sich mit dem HSV nach dem Bundesliga-Aufstieg auf keinen neuen Vertrag einigen konnte, war Selke im vergangenen Sommer zum türkischen Erstligisten Basaksehir Istanbul gewechselt. Bei 24 Liga-Einsätzen kam er in der zurückliegenden Spielzeit immerhin auf zehn Tore und zwei Vorlagen. Am Ende landete Basaksehir in der Tabelle auf Platz fünf und verpasste damit knapp das internationale Geschäft. Eine Woche nach dem letzten Spieltag durfte nun allerdings doch noch die Teilnahme am Europacup bejubelt werden.

Trabzonspor lässt Selke nach Pokal-Sieg jubeln

Wie kam es zu dieser Wende? Am Freitagabend setzte sich Trabzonspor im türkischen Pokalfinale mit 2:1 gegen Konyaspor durch und qualifizierte sich damit für die Europa League. Dadurch veränderte sich die Verteilung der Europacup-Plätze in der Süper Lig. Die großen Gewinner sind Selke und Basaksehir, die in der kommenden Saison nun in der Qualifikation für die Conference League starten dürfen.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Selke kennt den Wettbewerb bereits aus der abgelaufenen Spielzeit. Auch im vergangenen Jahr hatte Basaksehir die Qualifikation für die Conference League erreicht. Auf der internationalen Bühne machte der ehemalige HSV-Stürmer damals seine ersten Spiele für die Türken. Obwohl er bei vier Einsätzen drei Tore erzielte, kam in der letzten Qualifikationsrunde das Aus.

Conference League-Finale 2027 findet in Istanbul statt

In der neuen Saison soll es besser laufen – und das sicherlich mit einem großen Ziel vor Augen. Das Finale der Conference League findet 2027 im Stadion des Stadtrivalen Besiktas Istanbul statt. Dort will Selke, der sich mit seiner Familie in der türkischen Metropole längst bestens eingelebt hat und sehr wohlfühlt, dabei sein.

Noch lieber wäre ihm womöglich eine Reise nach Hamburg. Denn auch an der Hansestadt hängen er und seine Familie immer noch sehr. Das wurde zuletzt wieder auf dem Instagram-Kanal „The Selkes“ deutlich. Zu sehen war dort, wie der Stürmer seine dreijährige Tochter Aiyana fragte, welcher Verein ihr Lieblingsverein sei und ob es ihr in Hamburg oder Istanbul besser gefalle. Beide Male lautete die Antwort: Hamburg.

Das könnte Sie auch interessieren: HSV-Transfer sorgt für Freude, Schmerzen und einen prominenten Gratulanten

Widerworte von Papa Selke gab es keine. Erst einmal geht für den 31-Jährigen aber das Fußballerleben in Istanbul weiter. Sein Vertrag bei Basaksehir läuft noch bis 2027. Im Anschluss gibt es eine Vertragsoption auf ein weiteres Jahr. Womöglich wird auch der Erfolg in der Conference League in der kommenden Saison dafür entscheidend sein.