Nach einem Jahr Pause: Ex-HSV-Star Kittel vor überraschendem Comeback

Fast genau ein Jahr ist vergangen, seit Sonny Kittel sein letztes Profispiel bestritt. Am 30. Mai 2025 lief der Ex-HSV-Star im Relegations-Rückspiel für Grasshopper Zürich auf, anschließend verließ er den Schweizer Traditionsklub – und ist seitdem vereinslos. Zur neuen Saison aber wird der 33-Jährige ein Comeback wagen. Eines, mit dem nicht wirklich zu rechnen war.

Seinen Rücktritt vom Profifußball hat Kittel nie erklärt. Nachdem er den HSV im Sommer 2023 nach vier Jahren im Dress mit der Raute verlassen hatte, begann für den schussstarken Offensivmann eine wilde Zeit mit vielen Erfahrungen und Abenteuern. Erst ein halbes Jahr in Polen bei Raków Czestochowa, dann eine Halbserie beim australischen Erstligisten Western Sydney, schließlich die Spielzeit bei den Grasshoppers. Kittel und seine Familie kamen ordentlich herum. „Wir haben definitiv Orte kennengelernt, die wir so im normalen Leben nicht als Wohnziele ausgewählt hätten“, sagte er vor ein paar Monaten im Gespräch mit hsv.de. „Das war schon etwas Besonderes.“

Ex-HSV-Profi Kittel ist seit einem Jahr vereinslos

Mehrere Monate lang liebäugelte der frühere Junioren-Nationalspieler (23 Einsätze für den DFB) mit einem möglichen Profi-Comeback. Wenngleich sich diese Pläne nach und nach zerschlugen, wird es zur neuen Saison nun doch eine Rückkehr der besonderen Art geben: Kittel wechselt in die siebte Liga.

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Nach mehr als 250 Profi-Einsätzen wird er künftig für den hessischen Gruppen-Ligisten SV Bauerbach kicken, der in Marburg beheimatet ist. Keine zufällige Vereinsauswahl, denn dort trifft Kittel auf seinen jüngeren Bruder Sammy (26) und erfüllt sich damit einen lang gehegten Wunsch. Zusätzlich soll der Ex-Profi als Co-Trainer fungieren, so berichtet es die „Oberhessische Presse“.

Kittel kann sich eine Zukunft als Trainer vorstellen

Damit läutet Kittel zugleich auch seinen zweiten Karriereweg ein. Die Trainer-B-Lizenz hat er bereits in der Tasche und er verfügt über beste Kontakte. Sein Ex-Klub Eintracht Frankfurt liebäugelt damit, ihn im Jugendbereich einzusetzen. Zudem feierte Kittel gerade sein Debüt für die Traditionself der Hessen, bei denen er einst seine Profi-Karriere startete. Darüber hinaus plant er den Aufbau einer eigenen Fußball-Akademie.

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In Bauerbach will Kittel nun noch mal regelmäßig kicken und darf sich auf zahlreiche Heimspiele freuen, egal ob daheim oder auswärts. Zu seinem Heimatort Gießen sind es nur knapp 40 Kilometer. Bei Kittels wohl letzter Station als Spieler dürften zu jedem Spiel Freunde und Verwandte mitreisen.