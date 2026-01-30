mopo plus logo
Ivica Olic bei einem Spiel des HSV als Zuschauer

Ivica Olic (46) ist aktuell Kroatiens U21-Nationaltrainer. Er stürmte einst für den HSV und auch die Bayern. Foto: WITTERS

paidEx-HSV-Star Olic über Vuskovic-Pläne: „Das ist alles, was Luka will“

Über 3000 Tage ist es her, dass der FC Bayern München letztmals zu einem HSV-Spiel ins Volksparkstadion kam. An diesem Samstag hat das lange Warten ein Ende: Der Nord-Süd-Klassiker der Bundesliga ist zurück in Hamburg! Unter den 57.000 Zuschauern wird auch Ex-Stürmer Ivica Olic sein, der für beide Klubs gespielt hat. Dass es trotz gleicher Liga ein ungleiches Duell ist, steht außer Frage. Komplett chancenlos sieht Kroatiens U21-Nationaltrainer den HSV aber nicht. Das liegt auch an seinem Landsmann Luka Vuskovic.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

