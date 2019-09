Ex-HSV-Star in der Wüste: Lasogga auf Rekordjagd

Seinen Auftakt hätte er sich schöner nicht vorstellen können. Gleich in seinem ersten Spiel für Katar-Klub Al Arabi (3:1 gegen Al Ahli) traf Pierre-Michel Lasogga. Seitdem wird er in der Wüste gefeiert. Am Donnerstag soll die Jubel-Tour des Ex-HSV-Angreifers nun weitergehen. Lässt er es auch im zweiten Spiel krachen?

Das Gefühl, beim Debüt zu treffen, kannte Lasogga schon. Als der HSV ihn vor zwei Jahren an Englands Zweitligaklub Leeds United verlieh, erzielte der Stürmer im ersten Spiel gegen Burton Albion (5:0) gleich zwei Treffer. Aber: Bislang gelang es Lasogga in seiner Profi-Karriere noch nie, nach einem Knallstart auch im zweiten Spiel zu knipsen. Weder bei Hertha BSC, noch beim HSV oder in Leeds. Und diesmal?

Trifft Lasogga auf einen alten Bekannten?

Zwei alte Bekannte: Pierre-Michel Lasogga (l./für den HSV) und Mehdi Benatia (damals Bayern) trafen auch schon in der Bundesliga aufeinander. imago/Team 2 Foto:

Möglich, dass Lasogga beim Gastspiel bei Al-Duhail (ab 18.20 Uhr) auf einen alten Bekannten aus der Bundesliga trifft.



Ex-Bayern-Abwehrstar Mehdi Benatia (32) wechselte im vergangenen Winter von Juventus Turin zu Al-Duhail, der Einsatz des Marokkaners ist aufgrund der Folgen einer Verletzung aber noch offen. Letztmals trafen die beiden im August 2015 aufeinander, da siegten Benatia und die Bayern 5:0.

Lasogga hatte nach der vergangenen Saison beim HSV keinen neuen Vertrag erhalten und wechselte Anfang Juni ablösefrei nach Katar. Dort soll er in den kommenden drei Jahren vier Millionen Euro netto pro Saison erhalten.