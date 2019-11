Ex-HSV-Sportchef: Das ging fix: Neuer Job für Frank Arnesen!

Es ist die große Zeit der früheren HSV-Angestellten. Vielleicht, weil es ja so wahnsinnig viele von ihnen gibt. Nach den Trainern Markus Gisdol (übernimmt das Amt beim 1.FC Köln) und Hannes Wolf (wechselte zum belgischen Meister KRC Genk) hat nun auch Frank Arnesen einen neuen Job gefunden. Der frühere HSV-Sportchef wird neuer Technischer Direktor beim niederländischen Traditionsklub Feyenoord Rotterdam.

Lange war er nicht auf Jobsuche. Anfang Oktober wurde Arnesen nach nur neun Monaten als Technischer Direktor des RSC Anderlecht entlassen und fiel dem miserablen Saisonstart der Belgier zum Opfer. Nun die Einigung mit Rotterdam.



„Feyenoord ist natürlich ein großartiger Verein, aber das ist nicht der einzige Grund, warum ich mich auf den Start in Rotterdam freue", sagte Arnesen auf der Website des Vereins. „Der Moment fühlt sich einfach richtig an. In diesem Klima hier arbeite ich gerne und ich denke, ich kann erfolgreich sein.“

Von 2011 bis 2013 war Arnesen beim HSV

Arnesen kehrt damit in das Land zurück, indem er als Sportchef seine beste Zeit erlebte. Von 1994 bis 2004 profilierte er sich bei der PSV Eindhoven, wechselte danach in die Premier League, wo er für Tottenham und Chelsea arbeitete. Für den HSV war der 63 Jahre alte Däne ab Mai 2011 zwei Jahre lang tätig.