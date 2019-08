Ex-HSV-Profi: Vor Wechsel nach Italien: 96-Trainer Slomka plant Walace ein

Nach der Niederlage zum Zweitliga-Auftakt beim VfB Stuttgart (1:2) bereitet sich Hannover 96 auf die Heimspiel-Premiere am Sonnabend (15.30 Uhr) gegen Jahr Regensburg vor. Die Euphorie im Umfeld des Klubs hält sich in Grenzen, für die Partie wurden im Vorverkauf lediglich 26.000 Tickets abgesetzt. Zudem steht Ex-HSV-Profi Walace vor dem Abflug, den Trainer Mirko Slomka dennoch einplant.

Die Verhandlungen mit dem italienischen Erstligisten Udinese Calcio stehen kurz vor dem Abschluss, sechs Millionen Euro Ablöse soll der Brasilianer einbringen. Allerdings hat Slomka nicht vor, den Mittelfeld-Mann zu schonen und vor einer möglichen Verletzung zu schützen.

Ex-HSV-Profi: Walace ist bereit für Hannover-Einsatz

„Ich habe mit ihm gesprochen und seine Antwort war: ‚Trainer, ich bin Profi. Ich bin hier bei Hannover 96 solange Profi, bis ich woanders bin‘“, berichtete der Coach der „Roten“ und schwärmte: „Seine Einstellung ist da erstklassig.“ In Hamburg sah man das anders, nach mehreren Eskapaden wurde der Brasilianer suspendiert und für sechs Millionen Euro nach Hannover verkauft.

Zwei Abstiege mit HSV und 96

Auch bei den Niedersachsen wurde Walace sportlich nicht glücklich, ebenso wie mit dem HSV stieg der Olympiasieger von 2016 auch mit 96 aus der Bundesliga ab. Bevor er sein Glück nun mit Udine in der Serie A sucht, soll der 24-Jährige aber noch einmal gegen Regensburg auflaufen. „Natürlich nehme ich die besten Spieler, die ich zur Verfügung habe, in den Kader“, so Slomka.