Ex-HSV-Coach steht auf ihn: Holt Gisdol jetzt Papadopoulos nach Köln?

Ex-HSV-Coach Hannes Wolf hat am Dienstag mit seiner Arbeit in Genk begonnen, Markus Gisdol wurde derweil als neuer Trainer in Köln vorgestellt. Während Wolf den KRC Genk zurück an die Spitze in Belgien führen soll, geht es für Gisdol beim FC nur um den Klassenerhalt. Dabei könnte ihm ein alter Bekannter aus Hamburg helfen.

„Wir müssen jetzt gewissenhaft und grundlegend arbeiten in vielen Bereichen. Ich kenne die Situation, zu einem Verein zu kommen, wo es nicht so gut läuft“, sagte Gisdol bei seiner Vorstellung in Köln.

Aktuell steht der FC auf Tabellenplatz 17. Den HSV hatte Gisdol im Herbst 2016 auf Rang 16 übernommen. Am Ende der Saison wurde der Klassenerhalt geschafft. Ein wichtiger Baustein war dafür die Personalie Kyriakos Papadopoulos. Der Grieche wurde damals im Winter verpflichtet.

Gisdol und Papadopoulos verstehen sich bestens

Holt Gisdol jetzt „Papa“ nach Köln? Der Gedanke ist auf jeden Fall nicht abwegig. Beim HSV steht Papadopoulos (darf nur noch bei U21 trainieren) zum Verkauf. Er und Gisdol (beide haben schon auf Schalke zusammengearbeitet) verstehen sich bestens.