Am Sonntag beginnt in Wales die U19-EM – mit einem HSV-Talent, das groß auftrumpfen will. Otto Stange möchte sich in diesem Sommer mächtig Schwung holen, um anschließend auch im Verein voll durchzustarten.

Während sich das Gros der HSV-Profis noch im Urlaub befindet, wird es für Angreifer Otto Stange ab Sonntag schon wieder ernst. Witters

Im Schatten der WM beginnt am Sonntag auch für das wohl größte HSV-Talent ein heißer Turnier-Tanz. Bei der U19-EM in Wales will Otto Stange mit dem deutschen Nachwuchs groß auftrumpfen und sich den Sommer versüßen. Zum Auftakt wartet am Sonntag Dänemark (21 Uhr, live bei DAZN). Für Stange soll die EM der nächste Schritt auf der Karriereleiter werden – denn es geht auch um seine HSV-Zukunft.

Im Sturm drückt der Schuh die Hamburger derzeit am gewaltigsten. Nach den Abgängen von Robert Glatzel (Wolfsburg), Ransford Königsdörffer (Mainz) und Damion Downs (nach Leihe zurück zu Southampton) stehen aktuell mit dem verletzungsgeplagten Yussuf Poulsen und Stange nur noch zwei klare Angreifer zur Verfügung. Trotz intensiver Suche und glühender Drähte: Verstärkung konnte der HSV bislang noch nicht präsentieren.

Der HSV möchte zumindest zwei neue Stürmer verpflichten

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Zumindest zwei Neue sollen kommen. Bis sich die Lage entspannt, können aber noch einige Wochen vergehen. Im Volkspark heißt es, dass aktuell kein Transfer unmittelbar vor dem Abschluss stehe. Die WM und die dadurch später in Gang kommende Transferphase machen die Sache kompliziert.

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Die Augen sind dadurch in diesem Sommer noch stärker auf Stange gerichtet. Von dem 19-Jährigen, der auch intern weiterhin als das größte aller Talente am HSV-Himmel angesehen wird, erwarten sich die Verantwortlichen in der neuen Spielzeit den nächsten Entwicklungsschritt. Nach zehn Joker-Einsätzen in der vergangenen Bundesliga-Rückrunde soll der quirlige Angreifer nach Möglichkeit eine deutlich größere Rolle einnehmen.

Stange gehört zu Deutschlands größten Hoffnungen

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Bei der U19-EM, dem in diesem Sommer größten europäischen Tummelplatz für Talente, will sich Stange den Feinschliff holen. Nach acht Toren in acht Einsätzen für Deutschlands Junioren gilt er als einer der großen Hoffnungsträger des Teams – wie auch Rechtsaußen Montrell Culbreath (Leverkusen) und Offensivmann Francis Onyeka (wechselte gerade auf Leihbasis aus Leverkusen zu Aufsteiger Elversberg). Mit Moritz Reimers (wechselte gerade zu Holstein Kiel) steht ein weiteres Ex-HSV-Talent im DFB-Kader.

Wer sind Deutschlands Gegner? Nach dem Auftakt gegen die Dänen geht es gegen Gastgeber Wales (Mittwoch/21 Uhr) und gegen die starken Spanier um Real Madrids Top-Talent Thiago Pitarch (4. Juli/15 Uhr). DAZN zeigt alle Spiele live. In der anderen Gruppe kämpfen Italien, Serbien, Kroatien und die Ukraine um den Einzug ins Halbfinale.

Stange könnte Teile der HSV-Vorbereitung verpassen

Einfluss nehmen wird das Turnier in jedem Fall auf Stanges Saison-Vorbereitung mit dem HSV. Sollte Deutschland das Finale erreichen, wäre Stange bis zum 11. Juli im Einsatz. Wieviele Tage er anschließend pausieren soll, steht noch nicht fest. Bisher hatte der Angreifer in diesem Sommer erst zehn Tage Urlaub und genoss die Zeit mit Freundin Victoria auf Kreta.





Übersteht Deutschland die Vorrunde, dürfte Stange das erste HSV-Sommer-Trainingslager in Helsingør (8. bis 11.7.) in jedem Fall verpassen. Doch ganz gleich, wie lange die EM für Stange dauern wird – beim Abstecher ins österreichische Längenfeld (19.-25.7.) wird er in jedem Fall dabei sein wollen. Denn dann beginnt auch der HSV-Feinschliff für die neue Saison.