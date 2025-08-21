Diese nicht enden wollende Sommerpause ist dann also tatsächlich doch mal vorbei. 107 lange Tage werden am Sonntag vergangen sein, seit der HSV an einem lauschigen Mai-Abend gegen Ulm den Aufstieg in die Bundesliga klargemacht hatte. Eine Zeitspanne, in der sich so vieles verändert hat, dass der Aufsteiger nicht mehr als der zu erkennen ist, der er vor 107 Tagen war. Vor dem Saisonstart in Gladbach stellt sich die Frage: Schafft es der HSV, sich einerseits neu zu erfinden und trotzdem an alte Tugenden anzuknüpfen? Oder sehnen sich die Fans womöglich schnell nach einer Mannschaft zurück, die es größtenteils nur noch in der Erinnerung gibt?



