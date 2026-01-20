Etwas überraschend: Nächster HSV-Abgang bahnt sich an

Dass der HSV seinen üppig besetzten Kader noch etwas verschlanken will, ist bekannt. Ein Profi stand eigentlich gar nicht auf der Muss-Liste, verlässt Hamburg jetzt aber dennoch. Guilherme Ramos, der als Rollenspieler eingeplant und zuletzt immer wieder zu Kurzeinsätzen gekommen war, soll den HSV nach MOPO-Informationen ins Ausland verlassen. Laut „Bild“ zieht es Ramos nach China.

Dass die Bosse bereit sind, den Innenverteidiger nun doch abzugeben, hat zwei Gründe. Der eine: Ramos‘ Vertrag läuft am Ende der Saison aus. Für den Portugiesen kassieren die Hamburger jetzt noch eine Ablöse. Verschenken will der HSV Ramos nämlich in keinem Fall. Der zweite: Durch die Genesung von Warmed Omari (nach schwerer Sprunggelenksverletzung) wird das Spieler-Angebot für die von Trainer Merlin Polzin präferierte Abwehr-Dreierkette wieder größer.

Ramos war schon einmal nach Portugal verliehen

Guilherme Ramos im HSV-Trikot. WITTERS Guilherme Ramos im HSV-Trikot.

Ramos war im Sommer 2023 von Arminia Bielefeld zum HSV gewechselt. Schon ein Jahr später wurde der 28-Jährige nach Portugal (CD Santa Clara) verliehen und galt auch vor dieser Saison als Verkaufskandidat. Doch Ramos mauserte sich zum brauchbaren Rollenspieler, wurde wegen seiner Kopfballstärke regelmäßig in der Schlussphase eingewechselt und kam insgesamt auf acht Einsätze in der Bundesliga.

Sein bevorstehender Wechsel ist auch der Grund, warum er schon am Montag nicht mehr am Mannschaftstraining teilnahm, sondern stattdessen im Kraftraum individuell trainierte. Auch am Dienstag soll er nicht mit den Kollegen auf dem Platz gestanden haben. Am Mittwoch soll der Transfer über die Bühne gehen.