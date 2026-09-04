Die Vorfreude auf die HSV-Neuzugänge ist groß. Gegen Mainz könnten sie direkt zum Einsatz kommen. Merlin Polzin bremst dennoch die Erwartungen.

Mit den Last-Minute-Zugängen Fábio Vieira, Zakaria El Ouahdi und David Møller Wolfe gab es für den HSV im Transfer-Endspurt noch einmal ein kräftiges Kader-Update. Die Vorfreude auf das erste Heimspiel der neuen Saison am Sonntag (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) gegen den FSV Mainz 05 dürfte damit bei vielen Fans noch einmal gestiegen sein. Das Gleiche gilt höchstwahrscheinlich auch für die Erwartungshaltung. Doch sind alle neuen Hoffnungsträger überhaupt direkt dabei?

„Die Jungs sind alle fit“, sagt Merlin Polzin. Der HSV-Trainer betont allerdings, dass El Ouahdi und Møller Wolfe etwas weiter sind, da sie bei ihren vorherigen Vereinen zuletzt bereits voll im Spielbetrieb waren. Bei Vieira sieht das ein bisschen anders aus.

Wer am Sonntag gegen Mainz zum Einsatz kommt, soll erst nach dem Abschlusstraining am Samstag entschieden werden. Die Tendenz: Alle drei werden gegen Mainz direkt auf dem Rasen im Volkspark zu sehen sein.

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Vieira sorgt für freudige Gesichter im Volkspark

Am meisten fiebern die Anhänger ohne Frage dem Vieira-Comeback entgegen. Den gesamten Sommer über war der Leihspieler der vergangenen Saison ein großes Thema im Volkspark. Als kurz vor Transferschluss der Wechsel nach Hamburg klappte, war die Freude auf allen Seiten gewaltig. Im Laufe der Woche wurde der Portugiese, der wie in der Vorsaison mit der Rückennummer 20 auflaufen wird, von den Fans am Trainingsplatz kräftig gefeiert.

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Auch er selbst sei einfach froh, wieder beim HSV zu sein, meint Polzin. „Man spürt das Lächeln, das er auf den Lippen hat, das Lächeln, das aber auch alle anderen bekommen, wenn sie ihn Fußball spielen sehen. Das ist schon etwas ganz Besonderes.“

Noch ist HSV-Rückkehrer Vieira nicht bei 100 Prozent

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Fábio wird uns am Sonntag definitiv dabei unterstützen, möglichst erfolgreich den Spieltag gegen Mainz zu bestreiten. Merlin Polzin

Ob es gegen Mainz auch sofort für einen Startelfplatz reichen wird, ist noch offen. „Es sind sicherlich noch ein paar Momente nötig, um wieder auf 100 Prozent zu kommen“, sagt der HSV-Coach über den Portugiesen, der zuletzt beim FC Arsenal nur noch am Training teilnehmen durfte. Trotzdem sei er in einem „guten Zustand“, so Polzin. „Er wird uns am Sonntag definitiv dabei unterstützen, möglichst erfolgreich den Spieltag gegen Mainz zu bestreiten.“

Klare Worte, die allerdings nicht dazu führen sollen, dass die Erwartungshaltung nun zu sehr steigt. Auch mit Vieira und den anderen Last-Minute-Zugängen bleibt für den HSV der Klassenerhalt das erste Saisonziel. Das machte Polzin vor dem Mainz-Spiel noch einmal deutlich.

Polzin bremst gestiegene Erwartungen

„Zu sehen sein soll vor allem eine Mannschaft, die intensiv arbeitet und mit der sich die Fans identifizieren können“, so der 35-Jährige. Einerseits betont er, dass die Qualität im Kader im Vergleich zur vergangenen Saison noch einmal erhöht wurde. Andererseits werde aber auch noch Zeit benötigt, bis alles zusammenpasst. Polzin: „Es ist kein Geheimnis, dass die Jungs, wenn sie am Wochenende auf dem Feld stehen werden, das erste Mal zusammenspielen.“