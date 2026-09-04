Stürmerin Melina Krüger hat sich bei den HSV-Frauen vom Joker zur Startelf-Spielerin gemausert. Nun will sie gegen Leipzig auch endlich treffen.

Junioren-Europameisterin Melina Krüger hat den Sprung in die HSV-Startelf geschafft. Jetzt will sie im Volkspark treffen – am besten schon am Samstag (12 Uhr) gegen Bundesliga-Schlusslicht RB Leipzig.

„Wir wollen bei unserem Plan bleiben und uns mutig Chancen herausspielen“, gibt die 20-jährige Flügelspielerin als Devise aus und warnt: „Es wird genauso intensiv und anstrengend wie die beiden Spiele zuvor.“ Das 1:1 gegen Freiburg und das 1:2 in Stuttgart haben Luft nach oben gelassen, im Vergleich zum Gegner sind die Hamburgerinnen aber passabel gestartet.

HSV-Frauen empfangen Schlusslicht RB Leipzig im Volkspark

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Leipzig reist als Tabellenletzter an, ohne Punkt und ohne Tor. RB-Coach Jonas Stephan beobachtete bei seinem Team „große Schwierigkeiten in Abstimmung und Kommunikation“. Star-Kickerin Lisa Baum, 2025 vom HSV nach Leipzig gewechselt, spielt inzwischen in London für Weltklasse-Klub Arsenal.

Es freut mich, wenn ich in der Startelf spielen darf. Melina Krüger

Baums einstige Mitspielerin hat sich derweil beim HSV etabliert. Nach gerade acht Einwechslungen im Vorjahr stand Krüger in den ersten beiden Bundesliga-Spielen von Beginn an auf dem Platz – wie es zuletzt zu Zweitliga-Zeiten die Regel war. „Es freut mich, wenn ich in der Startelf spielen darf“, sagt die gebürtige Magdeburgerin: „Das war neu für mich, aber es macht sehr viel Spaß. Von Spiel zu Spiel wachse ich mehr in die neue Rolle rein.“

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Melina Krüger hat sechs Zweitliga-Tore für den HSV auf ihrem Konto. Jetzt will sie auch im Oberhaus knipsen. WITTERS

Das erste Erstliga-Tor, das ihr Bayern-Keeperin Ena Mahmutovic im Mai mit einer Parade verwehrte, soll bald folgen: „Ich hoffe, schon am Samstag.“ Gegen den HSV hat sie auf höchstem Level schon getroffen – allerdings im Juniorinnenbereich. Am 5. März 2022 besiegte der FFC Magdeburg die Hamburgerinnen in der U17-Bundesliga mit 1:0. Goldene Torschützin: Krüger. „Davon habe ich sogar ein Video“, erzählt sie mit einem Schmunzeln: „Der HSV hat im Zentrum einen Fehler gemacht, dann habe ich den Ball erobert, bin nach einem Doppelpass allein aufs Tor zugelaufen und habe ihn reingemacht.“

Nach dem U17-EM-Titel kam Krüger zum HSV

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Die HSV-Talente wurden trotz der Niederlage einige Monate später deutscher Meister, Krüger gewann im selben Jahr mit der DFB-U17 die Europameisterschaft, obwohl sie ein Jahr jünger war als die meisten Mitspielerinnen. Ein Jahr später fanden Krüger und der HSV zusammen.

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„Ich habe mir hier alles angeschaut und besonders die Idee, mit jüngeren Spielerinnen etwas aufzubauen, hat mir sehr gut gefallen“, begründet sie ihren Schritt. Seitdem lebt sie in der Fußballerinnen-WG in Norderstedt, derzeit mit Melina Bünning, Jonna Wrede und Lotta Wrede. Just hat sie ihr Fachabitur bestanden und kann sich nun ganz auf den Profifußball konzentrieren.

Krüger wird oft als Mentalitätsspielerin bezeichnet, sie nimmt das Prädikat für sich an. „Ich versuche, auf dem Platz immer Vollgas zu geben und dem Team ein gutes Gefühl zu verschaffen“, nennt sie ihr Credo. Das soll auch auf die Ränge ausstrahlen, auf denen sich zuletzt gegen Freiburg nur 3005 Menschen tummelten. „Wir freuen uns über jeden, der uns anfeuert“, betont Krüger und glaubt an höhere Zahlen in der Zukunft: „Die werden mit der Zeit wieder steigen, wenn die Zuschauer sehen, dass wir attraktiven Fußball spielen.“ Am Samstag ist die nächste Gelegenheit.