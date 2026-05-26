Pokern oder zuschlagen? Kauf-Frist bei Grønbæk läuft ab – so denkt der HSV

Für Albert Grønbæk hat die Saison noch ein Nachspiel – und das in diesem Fall aus einem positiven Grund. Der 25-Jährige wurde nach längerer Auszeit mal wieder für die dänische Nationalmannschaft nominiert und ist in der kommenden Woche bei den Testspielen gegen die Demokratische Republik Kongo und die Ukraine dabei. Mit Blick auf eine mögliche HSV-Zukunft wird es für ihn schon vorher sehr spannend. Eine Entscheidung steht kurz bevor.

Für die Rückrunde hatte der HSV Grønbæk vom französischen Erstligisten Stade Rennes ausgeliehen. Die ersten Spiele und Wochen in Hamburg verpasste der Däne verletzt. Im Saisonfinale spielte er sich dann in den Vordergrund. An den letzten sechs Spieltagen gehörte Grønbæk zur HSV-Startelf. Er überzeugte als Scorer (ein Tor, zwei Vorlagen) und zeigte, dass er auf dem Platz flexibel eingesetzt werden kann. Auf diese Qualitäten würden die Hamburger grundsätzlich auch gerne in der kommenden Saison setzen.

Am 31. Mai endet die Kaufoption für Grønbæk

Mit Stade Rennes wurde im Leihvertrag eine Kaufoption über fünf Millionen Euro vereinbart. Diese Klausel gilt nach MOPO-Informationen allerdings nur noch bis zum 31. Mai. Der HSV muss sich also bis kommenden Sonntag entscheiden. Eine klare Tendenz gibt es noch nicht.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aktuell werden die Chancen auf einen Grønbæk-Verbleib im Volkspark auf 50 Prozent eingeschätzt. Das Problem: Den Hamburgern ist der Kaufpreis eigentlich zu hoch. Stade Rennes besteht bislang aber darauf. Zu gut hat sich der 25-Jährige zuletzt beim HSV entwickelt. Dass er nun wieder für die Nationalmannschaft nominiert wurde, hat auch nicht gerade dabei geholfen, den Preis zu drücken.

Das könnte Sie auch interessieren: Brasilien, Deutschland, Kroatien: Bei der WM gibt es eine komplette HSV-Elf

Die sportliche Führung des HSV muss nun entscheiden: Wird die Klausel gezogen – oder wird noch ein bisschen gepokert? Ab kommenden Montag haben die Hamburger den Fall nicht mehr in den eigenen Händen. Im Zweifel wird Grønbæk die Länderspiele dann nutzen, um auch andere Interessenten weiter auf sich aufmerksam zu machen.