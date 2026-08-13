Der HSV nutzt jede Chance, um Mario Vuskovic das Gefühl zu geben, unverändert zum Verein und zur Profimannschaft zu gehören. Kürzlich erhielt der Kroate per Post ein Trikot mit der Nummer 44 zugesendet, dazu gab es eine persönliche Videonachricht von Trainern und Profis. „Es hat ihn sehr berührt und sollte noch mal zeigen, dass er ein Teil von uns ist“, erklärt Merlin Polzin. „Das war er immer, wird aber in einer Saison, in der er wieder für uns auf dem Feld stehen wird, noch mehr gelebt.“ Bald ist es so weit. Und der HSV-Plan steht.

Schon jetzt ist geklärt, dass am Volksparkstadion öffentlich trainiert werden wird, wenn der ältere Vuskovic-Bruder Mitte September auf den Rasen zurückkehrt. Polzin verspürt schon jetzt „eine absolute Vorfreude“ auf diesen Tag. Der 35-Jährige war noch Co-Trainer unter Tim Walter, als die Doping-Geschichte um den Verteidiger im November 2022 ihren Lauf nahm. Schließlich wurde Vuskovic trotz aller Unschuldsbeteuerungen für vier Jahre gesperrt.

Vuskovic-Sperre motivierte HSV-Trainer Polzin

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„Es ist kein Geheimnis, dass es zum damaligen Zeitpunkt ein sehr besonderer Moment in negativer Hinsicht für mich war“, erinnert sich Polzin und erzählt: „Meine Motivation war es, Mario ab diesem Tag diesen Einstieg und auch die Wiederaufnahme in den Spielbetrieb zu ermöglichen. Jetzt kann ich zum Glück relativ viel entscheiden – und wir können uns alle darauf freuen, dass das eine schöne Geschichte wird.“ Zumal Vuskovic körperlich bereit ist.

Polzin verweist zwar darauf, dass der 24-Jährige seit nunmehr fast vier Jahren kein Fußball-Mannschaftstraining mehr absolviert hat. Er weiß aber auch, dass der noch gesperrte Profi bis zuletzt immer alles Mögliche und Erlaubte getan hat, um sich fit zu halten. „Wir wollen genau wissen, in welchem Zustand er ist, was er macht“, sagt Polzin und verrät: „Wir haben gerade am Ende der vergangenen Woche noch mal einen ausführlichen Videocall mit ihm gehabt, um seinen Stand zu erfragen.“ Auch Athletikcoach Jan Hasenkamp ist schon detailliert informiert.

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Spielt Mario wie Luka zentral in der HSV-Abwehr?

Außerdem ging es den Trainern in dem jüngsten Austausch darum, Vuskovic die neuesten Elemente der Spielidee zu vermitteln. Der Abwehrmann wird Zeit brauchen, um die Ideen zu verinnerlichen und auf dem Platz zu adaptieren. Der HSV gibt ihm diese Zeit. Spannend wird perspektivisch vor allem die Frage sein, wo Polzin ihn in der Abwehr-Dreierkette einplant.

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Mario Vuskovic soll körperlich sehr gut in Form sein. Witters

Infrage käme auch die zentrale Rolle – also die Position, auf der Luka Vuskovic (19) in der Vorsaison brillierte. „Das sind die Dinge, die jetzt in den nächsten vier Wochen spezieller in den Fokus rücken“, kündigt Polzin an. Mit Videomaterial wurde Mario kontinuierlich versorgt. An internen Sitzungen darf er seit der Sperre nicht teilnehmen, zeitnah wird sich das ändern.

Noch geht der HSV aber nicht einen Schritt vor dem anderen. „Wir haben uns knapp vier Jahre lang sehr gut an die Regeln gehalten und werden jetzt nicht das Risiko eingehen, irgendwas zu gefährden“, stellt Polzin klar. „Alles ist natürlich mit unserer Rechtsabteilung um Philipp Winter (dem Vereinsjustiziar; d. Red.) abgeklärt, um da kein Risiko einzugehen. Deswegen machen wir natürlich nur das, was erlaubt ist.“ In wenigen Wochen ist fast alles wieder erlaubt – nur bis zu Vuskovic’ Pflichtspiel-Comeback wird es noch zwei Monate länger dauern. Das ist frühestens ab Mitte November möglich. Und auch diesen Tag sehnt man im Volkspark herbei.