Luka Vuskovic im Zweikampf mit Haris Tabakovic

Sie scheuen keinen Körperkontakt: HSV-Verteidiger Luka Vuskovic und Gladbachs Stürmer Haris Tabakovic (r.) treffen erstmals aufeinander. Foto: WITTERS (Fotomontage MOPO)

paidEs lauern Gefahren: Dieses Spiel ist für HSV-Juwel Vuskovic doppelt schwierig

Beim 1:5-Debakel in Hoffenheim ging er mit unter und schoss kein einziges Mal aufs Tor der TSG. Doch die kollektive Gladbacher Minusleistung dürfte Haris Tabakovic umso mehr anfixen, es am Samstag besser zu machen – auswärts beim HSV. Und auch im Volkspark ist die Vorfreude nach der Absage der Partie gegen Leverkusen groß – wenngleich mehrere Gefahren lauern. Nicht nur Luka Vuskovic muss aufpassen.

