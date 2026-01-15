Beim 1:5-Debakel in Hoffenheim ging er mit unter und schoss kein einziges Mal aufs Tor der TSG. Doch die kollektive Gladbacher Minusleistung dürfte Haris Tabakovic umso mehr anfixen, es am Samstag besser zu machen – auswärts beim HSV. Und auch im Volkspark ist die Vorfreude nach der Absage der Partie gegen Leverkusen groß – wenngleich mehrere Gefahren lauern. Nicht nur Luka Vuskovic muss aufpassen.



