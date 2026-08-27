Beim HSV läuft der Transfer-Endspurt. Fábio Vieira bleibt der große Wunsch, doch auf der rechten Seite ist der Bedarf größer. Eine Spur führt nach Leverkusen.

Das wird ein heißer Saisonstart für den HSV. Am Samstag (18.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) treten die Hamburger zum Bundesliga-Auftakt bei Borussia Dortmund an, drei Tage später schließt das Sommertransferfenster in Deutschland. Beim BVB würde der HSV gerne etwas holen, auf dem Transfermarkt muss ebenfalls noch etwas passieren. Im Fokus steht dabei weiterhin Wunschkandidat Fábio Vieira, wie Trainer Merlin Polzin jetzt noch einmal betonte.

Am Dienstag war Claus Costa nach London gereist, um sich erneut mit Vieira zu treffen und über dessen Zukunft zu sprechen. Dabei machte der HSV-Sportdirektor noch einmal deutlich, dass die Hamburger unverändert großes Interesse an einer festen Verpflichtung haben. Noch ist der Kampf nicht verloren.

HSV-Trainer Polzin ist mit Vieira im „permanentem Austausch“

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„Der Besuch ist ein Riesenzeichen der Wertschätzung, die Claus und der Verein Fábio nach seinen Leistungen im vergangenen Jahr entgegenbringen“, sagte Polzin, der mit dem Portugiesen nach eigenen Aussagen im „permanenten Austausch“ ist. „Er hat in der vergangenen Saison für so viele tolle Momente für uns gesorgt. Er ist ein herausragender Spieler, dazu aber auch noch ein Typ, der perfekt in die Mannschaft gepasst hat und der etwas reinbringt, was ganz, ganz besonders ist.“

Er ist ein herausragender Spieler, dazu aber auch noch ein Typ, der perfekt in die Mannschaft gepasst hat. Polzin über Vieira

Wie realistisch es ist, dass sich die Hamburger im Transferendspurt mit Arsenal London noch auf eine bezahlbare Ablösesumme (unter zehn Millionen Euro) für Vieira einigen, kann Polzin nicht sagen. Seine Hoffnung auf einen Transfer ist in jedem Fall weiterhin groß. Der HSV-Coach: „Für mich als Fußball-Liebhaber wäre es natürlich ein Riesengewinn. Es ist unsere Pflicht, alles dafür zu geben. Das machen Claus und sein Team. Und dann schauen wir mal, was bis zum nächsten Dienstag passiert.“

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Holt der HSV noch Arthur aus Leverkusen?

Fakt ist: Vieira wäre für den HSV ein Bonus-Transfer. Akuten Handlungsbedarf gibt es hingegen weiterhin auf der Position des rechten Schienenspielers. Eine Spur führt bei der Suche offenbar nach Leverkusen. Wie der „Kicker“ berichtet, will der Werksklub den Brasilianer Arthur für die anstehende Saison verleihen. Demnach gehört der HSV neben Werder Bremen zu den Interessenten.

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Otto Stange vom Hamburger SV gerät im Zweikampf mit Arthur von Bayer 04 Leverkusen ins Straucheln. Die Partie endet am 16. Mai 2026 mit 1:1. Witters

Bislang hat der 23-jährige Rechtsfuß, den Bayer 2023 für sieben Millionen Euro aus Brasilien (América FC) holte, 64 Pflichtspiele für Leverkusen absolviert. Dabei kam er meistens im rechten Mittelfeld zum Einsatz, kann aber auch auf der linken Seite, als Schienenspieler und in der Innenverteidigung auflaufen.

Wie es für Arthur weitergeht, werden – ebenso wie bei Vieira und möglichen weiteren Zugängen – die nächsten Tage zeigen. Spätestens mit Schließung des deutschen Transferfensters am Dienstag (20 Uhr) herrscht auf der Zugangsseite beim HSV Klarheit. Bei den potenziellen Abgängen kann es sich hingegen noch etwas länger hinziehen. Da der Transfermarkt in einigen Ländern, darunter Portugal, Polen, die Türkei, Belgien, Kroatien, Österreich und die Schweiz, länger geöffnet ist, bleibt bei Spielern, die abgegeben werden sollen, entsprechend mehr Zeit.