Immanuel Pherai und Joel Agyekum haben auch am Mittwoch mit ihren HSV-Kollegen trainiert. Zwei andere Wechselkandidaten fehlten hingegen: Miro Muheim und Daniel Elfadli. Während der zuletzt angeschlagene Schweizer im Kraftraum übte, war der Deutsch-Libyer gar nicht im Volkspark. Das Transfer-Aufsehen rund um den Verein ist noch nicht vorbei.



Nach MOPO-Informationen war Elfadli am Mittwoch unterwegs, um mögliche Wechseloptionen zu prüfen. Die „Bild“ nannte Österreich als favorisiertes Ziel. Dort können noch bis Donnerstag (17 Uhr) Spieler anderer Klubs verpflichtet werden. Das Transferfenster in Deutschland schloss dagegen am Dienstagabend um 20 Uhr.

Wechselt Daniel Elfadli vom HSV nach Österreich?

Am Dienstagnachmittag hatte Merlin Polzin über Elfadli gesagt: „Es ist kein Geheimnis, dass er sich Gedanken über seine Zukunft macht.“ Ähnlich direkte Worte vermied der Trainer zwar bei Muheim, bei dem ein Abgang ebenfalls weiterhin im Raum steht.

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In den letzten Jahren waren wir dort eher weniger so besetzt, dass jemand Miro Konkurrenz macht und ihn zu besseren Leistungen pusht. Merlin Polzin

Klar ist, dass der HSV mit David Møller Wolfe eine neue Top-Lösung für die linke Schiene verpflichtet hat, um den Konkurrenzkampf zu erhöhen.



„In den letzten Jahren waren wir dort eher weniger so besetzt, dass jemand Miro Konkurrenz macht und ihn zu besseren Leistungen pusht“, erklärte Polzin. Intern sei man sich bewusst gewesen, „dass wir nicht mit Louis Lemke als 16-Jährigen voll in die Saison gehen, sondern da etwas machen wollen“.

Welche Folgen hat der Transfer von Møller Wolfe für Muheim?

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Møller Wolfe schließt diese Lücke und feierte am Mittwoch sein Trainingsdebüt auf dem Rasen. Muheim wiederum blieb in den Katakomben, seine Zukunft bleibt vorerst offen.



Auch Pherai könnte sich noch verändern. Der Mittelfeldmann war erneut beim Training dabei, Polzin wusste tags zuvor aber zu berichten: „Manu spürt, dass die Aussicht auf Spielzeit durch unsere Verpflichtungen nicht mehr wird, er sich aber zugleich in einer wichtigen Phase seiner Karriere befindet.“

Auch Immanuel Pherai könnte den HSV noch verlassen

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Der Coach führte aus: „Er hat eine tolle Rückrunde in Elversberg gespielt und sicherlich den Anspruch, zu spielen. Wenn wir ihm das nicht in Aussicht stellen können, dann ist es normal, dass er sich Gedanken macht. Das tut er mit seinen Beratern.“ So weit wie bei Elfadli ist es bei Pherai aber noch nicht.