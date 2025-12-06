Ohne ihn würde der HSV aktuell wohl noch immer in der 2. Liga spielen. 22 Treffer steuerte Davie Selke in der Vorsaison zum Aufstieg bei, ehe er nach gescheiterten Vertragsgesprächen zu Basaksehir Istanbul wechselte. Das Nordderby gegen Werder wird er in der türkischen Metropole vor dem Fernseher verfolgen. Auch für Selke, der vor seiner HSV-Zeit zweimal in Bremen unter Vertrag stand, eine außergewöhnliche Partie, die er mit besonderen Emotionen verfolgen wird. Vorab sprach der 30-Jährige mit der MOPO über den Gipfel des Nordens und sein neues Leben in Istanbul.



