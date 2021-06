Es gibt noch eine Bedingung: Neuer HSV-Kapitän: Thioune hat sich entschieden

Wer übernimmt das Kapitänsamt von Tim Leibold? David Kinsombi (r.) ist der heiße Kandidat. Foto: WITTERS Wer übernimmt das Kapitänsamt von Tim Leibold? David Kinsombi (r.) ist der heiße Kandidat. WITTERS Foto:

Nachdem Tim Leibold wegen seiner Roten Karte aus dem Stadtderby bei St. Pauli zwei Partien gesperrt ist, wurde ein neuer HSV-Kapitän gesucht. Nun steht er wohl fest.

David Kinsombi soll gegen seinen Ex-Verein Holstein Kiel seine Premiere mit der HSV-Binde am Arm feiern. Das einzige Problem: Ein klein wenig muss Kinsombi noch um seinen Platz in der Startelf zittern.

Thioune macht Kinsombi zum Kapitän. „Sollte David spielen, wird er die Mannschaft aufs Feld führen“, sagt der Trainer, der auf seinen fünfköpfigen Mannschaftsrat verweist. Leibold ist gesperrt, Toni Leistner und Klaus Gjasula fehlen verletzt, Ersatzkeeper Tom Mickel kommt nicht in Frage. Bleibt nur noch Kinsombi.

Was aber, wenn der Mittelfeldmann, der gegen St. Pauli zu den Schwächeren zählte, nicht von Beginn an ran darf? „Die Situation hatten wir in der Hinrunde auch schon, da hat dann Aaron Hunt die Mannschaft aufs Feld geführt“, erinnert sich Thioune an das 3:0 gegen Aue Ende Oktober.

Auch Aaron Hunt hat noch eine Chance, HSV-Kapitän zu werden

Hunt ist ohnehin Derjenige, der auf Kinsombis Position schielt. Setzt er sich in dieser Trainingswoche durch, gibt’s die Binde gleich oben drauf. Für den Routinier wäre das allerdings ein gewohntes Gefühl. Bereits von Sommer 2018 bis zum Beginn dieser Saison war er Käpt’n des HSV.