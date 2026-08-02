Patson Daka und Yussuf Poulsen machen dem HSV-Anhang aktuell Freude. Ein heißer Zweikampf: Denn zum Saisonstart wird nur einer der beiden Stürmer in der Startelf stehen können.

Patson Daka (Mitte) wird von seinen Kollegen nach seinem Tor gegen Everton beglückwünscht. Im Kampf um einen HSV-Stammplatz aber hat er harte Konkurrenz. Witters

Die Begeisterung der HSV-Fans über ihren neuen Stürmer ist groß. Mit seinen Toren gegen Heidenheim (3:1) und beim 1:2 gegen Everton offenbarte Patson Daka, welche Qualitäten in ihm stecken. Doch noch ein anderer Angreifer macht dem Anhang zurzeit Freude: Yussuf Poulsen präsentiert sich ein Jahr nach seiner Ankunft in Hamburg in immer besserer körperlicher Verfassung. Das führt nun zum aktuell wohl heißesten Zweikampf dieses HSV-Sommers.

Die Zufriedenheit war den beiden Stürmern anzumerken, als sie nach der unglücklichen Testspielpleite gegen Everton im Bauch des Volksparkstadions verweilten und ihre Sicht der Dinge zum Besten gaben. „Es gibt keine Möglichkeit, meine Gefühle zu beschreiben“, schwärmte Daka nach seinem Volkspark-Debüt. Drei Meter entfernt von ihm stand Poulsen und lobte den Neuen: „Wenn er in dieser Verfassung ist, ist es super. Das bringt ihn und auch mich nach vorn.“

HSV-Stürmer Poulsen legt von Woche zu Woche körperlich weiter zu

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Poulsen gegen Daka – das bedeutete bislang vor allem: Job-Sharing. Der Däne, seit Samstag zwar nicht mehr HSV-Kapitän, aber immer noch als Mentor im Führungszirkel vertreten, zählte in bislang allen Testspielen des Sommers zur Startelf und steigerte sein Pensum leicht. Erst 33 Minuten bei Rapid Wien (2:3), dann 34 gegen Heidenheim, jetzt eine Hälfte gegen Everton. In den vergangenen beiden Partien löste Daka (kam erst in der Vorwoche zum HSV) ihn ab. Schon jetzt ist ein heißes Duell entbrannt.

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Das steht und fällt mit Poulsens körperlichem Zustand. Akribisch arbeiten die Physios daran, den 32-Jährigen nach einem Jahr voller Verletzungen so aufzubauen, dass er komplett einsatzfähig ist. Die Belastung wird wöchentlich gesteigert, der Ertrag kann sich bislang sehen lassen. Poulsen, der in der Vorsaison nur einmal in der HSV-Startelf stand, folgt dem Rat der Spezialisten und ist bemüht, keine Ungeduld aufkommen zu lassen. „Ich darf zu dem Thema nichts mehr sagen“, erklärte er nach dem Everton-Spiel grinsend in Bezug auf seinen körperlichen Zustand. Nur so viel: „Ich fühle mich gut.“

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HSV-Zugang Daka traf in den vergangenen beiden Testspielen

Daka macht mit seinen Leistungen und Toren gewaltig Druck von hinten. Poulsen nimmt es positiv: „Ich sehe ihn als Mitspieler, nicht als Konkurrenten.“ Und weiter: „Er ist eine gute Verstärkung für unseren Kader und hat sehr viel Torgefahr ausgestrahlt in den ersten beiden Testspielen.“ Ein Start nach Maß für Daka, einer „der für mich auch nicht normal ist“, wie der 27-Jährige freudig feststellte.

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Yussuf Poulsen (l.) und Patson Daka kommen gut miteinander aus und unterstützen sich gegenseitig. Witters

In den kommenden beiden Testspielen des Sommers am Samstag im Volkspark gegen Lille (15 Uhr) und abschließend beim FC Toulouse (15. August/19 Uhr) wird es für beide Angreifer nun darum gehen, sich Richtung Saisonstart für die erste Elf in Position zu bringen. Zumindest für 60 bis 75 Minuten sollte Poulsens Kraft zum Liga-Start Ende des Monats reichen. Die Fragen, die sich Trainer Merlin Polzin stellen wird: Bleibt der Däne Hamburgs Stürmer Nummer 1? Ist es sinnvoll, Daka von Beginn an aufzubieten? Oder ist der Sambier wertvoller, wenn er als Joker für Poulsen kommt und eine frische Note ins Spiel bringt?

Immer klarer kristallisiert sich zumindest heraus, dass im aktuellen HSV-System nur eine Startelf-Position für die beiden Stürmer vorgesehen ist. Dazu kommt: Sportdirektor Claus Costa fahndet auf dem Transfermarkt noch immer nach einem weiteren Stürmer, der den Hamburger Angriff ergänzt. Auch U19-Nationalspieler Otto Stange steht bereit und scharrt mit den Hufen.