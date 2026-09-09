„Es gibt eine Grenze“: Reis reagiert auf Hass-Nachrichten und betont seine HSV-Liebe

Dass auch viele negative Reaktionen kommen würden, war Ludovit Reis bewusst, als er vor wenigen Wochen seine Unterschrift unter einen Vertrag bei Werder Bremen setzte. Allerdings gab es neben grundsätzlich verständlichem Unmut auch Beleidigungen und persönliche Angriffe. Der HSV, Reis‘ Ex‑Klub, verurteilte die Grenzüberschreitungen in Person von Claus Costa umgehend. Nun spricht auch der Niederländer selbst erstmals ausführlich über seinen Wechsel und die unschönen Begleiterscheinungen.

„Ich habe vier schöne Jahre beim HSV gehabt. Jeder weiß das“, sagt Reis bei einer Pressekonferenz im Weserstadion am Mittwoch. Er trägt ein ärmelloses Trainingsshirt mit Werder-Logo auf der Brust und ist nicht gewillt, Lügen auszusprechen. Stattdessen gibt er einerseits zu: „Jeder weiß, wie ich den HSV liebe.“

Werder-Profi Ludovit Reis: „Ich fühle mich sehr wohl“

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Andererseits schiebt er hinterher: „Aber ich bin Spieler von Werder Bremen und liebe es, in der Mannschaft und im Verein zu sein. Ich fühle mich sehr wohl. Es ist ein Schritt in meiner Karriere gewesen, meine Entscheidung.“ Eine brisante, ohne Frage. Reis stieg mit dem HSV in die Bundesliga auf, absolvierte 129 Pflichtspiele und betonte zu Hamburger Zeiten mehrfach, dass sein Herz blau sei. Im Vorjahr wechselte er trotz seiner Liebe zum Verein nach Brügge – und kürzlich weiter nach Bremen. Das nahmen ihm viele HSV-Fans übel.

Neue Heimat: Der Wechsel von Ex-HSV-Kapitän Ludovit Reis zum HSV sorgte für mächtig Aufsehen. IMAGO/DeFodi Images

Reis kann das grundsätzlich nachvollziehen, er weiß, dass die Rivalität zwischen den beiden Nordklubs „sehr groß“ ist. Und er war auch nicht überrascht, dass negative Nachrichten vor allem via Social Media nach der Bekanntgabe des Transfers auf ihn einprasselten. „Ich kann die Emotionen im Fußball und die Fans verstehen. Ich kann jede Reaktion verstehen, und was die Leute sagen“, sagt er, stellt jedoch klar: „Natürlich gibt es eine Grenze. Wenn es um meine Familie geht oder so, gehört es nicht dazu.“

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Auch HSV-Boss Costa verurteilte die Beleidigungen

Ziemlich genau so hatte es auch HSV-Sportdirektor Costa formuliert: „Enttäuschung, Kritik und eben Emotionen gehören zum Fußball dazu. Was aber nicht dazugehört, sind Drohungen gegen Ludo oder seine Familie. Bei aller Rivalität sollten wir nicht vergessen, dass hinter jeder sportlichen Entscheidung ein Mensch steht.“ Und Familienmitglieder hinter diesem Menschen. Dass auch sie ins Visier genommen wurde, setzte Reis zu. Der Mittelfeldspieler bemühte sich, den Hass nicht zu sehr an sich heranzulassen.

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„Ich bin kein großer Social-Media-Typ. Natürlich kriegt man mit, was die Kommentare auf deinem Instagram sind“, räumt er ein. „Aber am Ende des Tages (…) war mein voller Fokus, gut hier anzukommen und mich sehr wohlzufühlen in diesem Verein. Ich denke, es ist wichtig, dass man sein Handy dann nicht immer anlässt.“ Mittlerweile hat der ehemalige HSV-Liebling seine ersten drei Pflichtspiele für die Bremer hinter sich, die Aufregung um den Wechsel hat sich etwas gelegt.

Ex-Hamburger liebt jetzt den HSV und den SVW

Dennoch bleibt die Frage, wie es möglich ist, beide Vereine, den HSV und den SWV, in seinem Herzen zu tragen. „Es gab vorher auch viele Spieler, die diesen Transfer gemacht haben“, sagt Reis, ohne konkrete Namen wie Aaron Hunt, Frank Rost oder Ailton zu nennen. Er erklärt ganz offen: „Ich würde lügen, wenn ich sage, ich liebe den HSV nicht. Aber die Liebe für Werder ist auch da. Natürlich kann ich die Fans verstehen, mit allem, was dazukommt, den Kommentaren und so. Aber was wichtig ist, ist, dass ich jetzt bei Werder Bremen bin und mein voller Fokus hier ist.“

Das 3:1 gegen RB Leipzig, den kommenden HSV-Gegner, war am Samstag ein Ausrufezeichen von Reis’ neuem Klub. Am Samstag (18.30 Uhr) tritt Werder auswärts in Köln an – aller Voraussicht nach erneut mit dem Ex-Hamburger in der Startelf.