Leihspieler Fábio Vieira und Luka Vuskovic bejubeln ein Tor für den HSV

Fábio Vieira (2.v.l./18 Mio. Euro) und Luka Vuskovic (2.v.r./40 ​Mio. Euro) sind die wertvollsten HSV-Spieler – aber nur ausgeliehen. Foto: WITTERS

paidEs geht um 44 Millionen! Diesen Fragen muss sich der HSV bald stellen

Warmed Omari wurde fest verpflichtet, Daniel Peretz ist weg. Seit Kurzem hat der HSV dafür drei neue Leihspieler bei sich – und in den Kontrakten von Damion Downs, Philip Otele und Albert Grønbæk ist jeweils eine Kaufoption verankert. Und bei noch einem Duo besteht die vertraglich fixierte Möglichkeit auf eine Festverpflichtung im Sommer. Aber wie realistisch ist die Aktivierung der Optionen im Einzelfall wirklich? Warum unterscheiden sich die Summen erheblich und sind teils überraschend hoch? Und wieso sind die Fälle Luka Vuskovic und Fábio Vieira so verschieden? Es geht um 44 Millionen Euro.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

