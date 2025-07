An diesem Freitag endet das erste von zwei HSV-Trainingslagern des Sommers. Bevor es zurück nach Hamburg geht, steht am Samstag bei Sturm Graz noch ein Testspiel an. Wie läuft die Vorbereitung auf die Bundesliga? Was passiert noch im Kader? Und wie wird jetzt verhandelt? Die MOPO beantwortet die sieben wichtigsten Fragen. Es geht dabei auch um eine Rückkehr von Adam Karabec. Da sieht es gut aus!