Insgesamt 16 Dänen standen bislang beim HSV unter Vertrag. Zu ihnen gehörte auch Stig Töfting, der sogar gleich zweimal in den Volkspark wechselte und unter anderem beim legendären 4:4 in der Champions League gegen Juventus Turin auf dem Platz stand. Obwohl sein letztes Spiel für die Hamburger inzwischen mehr als 20 Jahre zurückliegt, ist seine Verbundenheit zum Verein weiterhin groß. Beim HSV-Trainingslager in Helsingør war Töfting als Zuschauer dabei und sprach mit der MOPO.

„Für mich ist es immer schön, beim HSV zu sein. Ich fühle mich weiterhin als Hamburger und bin dem Verein sehr verbunden“, erzählt der ehemalige dänische Nationalspieler, der 43 Länderspiele absolvierte. Zwei bis drei Partien schaut er sich pro Saison im Volkspark an. Auch beim Aufstiegsspiel gegen Ulm war er im Mai 2025 im Stadion.

Zu viele Vereinswechsel waren für Grønbæk ein Problem

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Damals gehörte kein Däne zum HSV-Kader, mittlerweile sind es mit Yussuf Poulsen und Albert Grønbæk wieder zwei. Vor allem Grønbæk kennt Töfting gut. „Er hat für meinen Verein Aarhus in Dänemark gespielt. Er ist ein guter und kluger Junge. Sein Problem war, dass er in den vergangenen Jahren zu oft den Verein gewechselt hat und immer wieder verliehen wurde. Es ist gut für ihn, dass er jetzt beim HSV ist und dort langfristig unterschrieben hat“, sagt der 59-Jährige.

Grundsätzlich ist Töfting der Meinung, dass der HSV noch häufiger auf seine Landsleute setzen könnte. „Wir bringen eine gewisse Qualität mit, um für diesen Verein zu spielen. Auch von der Mentalität her passt es sehr gut“, findet Töfting.

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Töfting ist beim HSV ein großer Heuer Fernandes-Fan

Von der aktuellen Besetzung im HSV-Tor ist Töfting ebenfalls überzeugt. Vor allem von Daniel Heuer Fernandes ist er ein großer Fan. „Er war entscheidend für den Aufstieg und hat anschließend auch in der Bundesliga überzeugt“, sagt Töfting.

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Bleibt die Frage, welches Ergebnis er sich für die neue HSV-Saison wünscht. „Die Meisterschaft“, sagt Töfting und lacht. Dann wird er ernst: „Ich habe das gesagt, weil mein Verein Aarhus im vergangenen Jahr nach sehr langer Zeit wieder Meister geworden ist. Ich hoffe, dass das irgendwann auch mit dem HSV passiert. Zunächst muss das Ziel aber der Klassenerhalt sein. Die zweite Saison nach dem Wiederaufstieg ist immer die schwierigste.“