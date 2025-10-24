mopo plus logo
Maximilian Arnold feiert mit Stefan Kuntz den U21-Europameister-Titel 2017

Auf dem gemeinsamen Gipfel: 2017 führten Stefan Kuntz und sein Kapitän Maxi Arnold diedeutsche U21 zum EM-Triumph. Foto: WITTERS

paid„Es gab da mal was“: Wolfsburg-Kapitän Arnold erzählt von HSV-Interesse

Der Volkspark wird am Samstag zur Bühne eines besonderen Wiedersehens, denn für HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz und Wolfsburgs Kapitän Maximilian Arnold ist diese Partie eine ganz besondere. Seit Jahren pflegen beide einen engen Draht, nun treffen sie erstmals in ihrem Leben als Kontrahenten aufeinander. In der MOPO sprechen die beiden über ihre besondere Freundschaft. Und Arnold über das Interesse an ihm aus Hamburg.

