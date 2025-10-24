Der Volkspark wird am Samstag zur Bühne eines besonderen Wiedersehens, denn für HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz und Wolfsburgs Kapitän Maximilian Arnold ist diese Partie eine ganz besondere. Seit Jahren pflegen beide einen engen Draht, nun treffen sie erstmals in ihrem Leben als Kontrahenten aufeinander. In der MOPO sprechen die beiden über ihre besondere Freundschaft. Und Arnold über das Interesse an ihm aus Hamburg.



