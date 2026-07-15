Am Montag startete der Vorverkauf des HSV für die Pokal-Partie in Verl – doch bereits nach wenigen Minuten ging nichts mehr.

Die HSV-Fans sind für die Profis ein enormer Rückhalt. So wird es auch in der kommenden Saison bleiben. Witters

Erleichterung und Freude auf der einen Seite, Frust und Enttäuschung auf der anderen – all das spiegelte sich am Mittwoch in zahlreichen Gesichtern der HSV-Fans wider. Der Grund: Erstmals vor der anstehenden Saison konnten die Anhänger Tickets für ein Einzelspiel erwerben. Doch der Spuk dauerte nur wenige Minuten – dann ging nichts mehr.

An einen regelmäßig wiederkehrenden Ticket-Wahnsinn haben sie sich beim HSV mittlerweile gewöhnt. Jedes Spiel der vergangenen Saison war ausverkauft, ob nun im heimischen Volkspark oder auswärts. Keine einzige Karte blieb übrig. Genau so scheint es auch in der neuen Spielzeit weiterzugehen.

1700 Karten standen dem HSV fürs Pokalspiel zur Verfügung

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Am Montag um 10 Uhr startete der Verkauf der 1700 Tickets, die dem HSV für sein Erstrunden-Pokalspiel beim SC Verl zur Verfügung gestellt wurden. Am 24. August (18 Uhr) geht es beim ostwestfälischen Drittligisten zur Sache. Es dauerte keine zehn Minuten, da vermeldete der HSV, dass sämtliche Karten vergriffen waren. Ohnehin besaßen nur Mitglieder die Möglichkeit, sich ein Ticket für die Partie zu sichern.

Wie geht es jetzt weiter? Fans, die darauf hoffen, sich Karten für ein HSV-Spiel sichern zu können, müssen geduldig bleiben. Aktuell läuft für kein anstehendes Saisonspiel ein Vorverkauf. Die Ticketinfos für den Bundesliga-Auftakt in Dortmund (29. August, 18.30 Uhr) sollen in Kürze folgen. Fest steht: Der Mitgliedervorverkauf für das erste Heimspiel gegen Mainz (6. September) soll in knapp zwei Wochen, am 28. Juli (ab 10 Uhr), beginnen. Angedacht ist auch, dass es ab dem 18. August zu einem der rar gewordenen freien Vorverkäufe kommen soll. Aber ob das wirklich klappt?

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Allen Anhängern, die auf Nummer sicher gehen wollen, ihren Verein in dieser Saison überhaupt mal live sehen zu können, bietet sich diese Chance mit dem Testspiel gegen Everton. Der Premier-League-Klub gastiert am 1. August im Volkspark (17 Uhr). Zuvor testen die Frauen-Teams beider Vereine gegeneinander (13.30 Uhr). Bislang wurden rund 23.000 Tickets für die Partie abgesetzt.