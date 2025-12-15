Erstmals freier Kartenvorverkauf für ein HSV-Heimspiel in der Bundesliga?

Am Samstag kommt Eintracht Frankfurt zum Jahresabschluss in das Volksparkstadion (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de). Für den HSV ist es das achte Heimspiel der laufenden Bundesliga-Saison. Die Partie wird – wie alle bisherigen Heimspiele – ausverkauft sein. Besonders spannend wird es für viele Anhänger einen Tag vor dem Frankfurt-Spiel. Dann wartet auf die HSV-Fans aller Voraussicht nach ein Novum in dieser Spielzeit. Es geht um den Vorverkauf für das erste Heimspiel des Jahres 2026.

Vereinzelt könnten in dieser Woche noch Tickets für den Auftritt gegen Frankfurt in den Verkauf kommen. Diese wären jedoch ausschließlich für HSV-Mitglieder erhältlich. So war es bislang bei jedem Heimspiel in dieser Saison. Erstmals seit dem Bundesliga-Aufstieg könnte es an diesem Freitag allerdings auch einen freien Kartenvorverkauf geben. Nur ein bisschen muss noch gezittert werden.

Im ersten Heimspiel nach der Winterpause empfängt der HSV am Dienstag, den 13. Januar (20.30 Uhr), Bayer Leverkusen im Volksparkstadion. Der Mitgliedervorverkauf für die Partie läuft bereits, knapp 50.000 Tickets sind schon weg. Sollten im Laufe der Woche nicht alle Karten vergriffen sein, startet an diesem Freitag um 10 Uhr ein freier Vorverkauf.

Günstige Ticketpreise für das Leverkusen-Spiel beim HSV

Die Wahrscheinlichkeit dafür ist hoch. Viele Karten dürfte es allerdings nicht geben, und lange verfügbar werden sie kaum sein. Das Leverkusen-Spiel ist vom HSV in die Kategorie E eingestuft und damit das günstigste Liga-Heimspiel der Saison. Sitzplatzkarten gibt es ab 24 Euro, das teuerste reguläre Ticket kostet 59 Euro.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine gute Gelegenheit für ein Weihnachtsgeschenk – und zugleich die seltene Chance für Nichtmitglieder, mal wieder an Tickets für ein Bundesliga-Spiel im Volksparkstadion zu kommen. Wann es diese Möglichkeit das nächste Mal geben wird, ist offen.

Das könnte Sie auch interessieren: Wechsel im Winter? So reagiert HSV-Leihgabe Otto Stange

Für das zweite Heimspiel 2026 gegen Borussia Mönchengladbach (17. Januar) sind bereits rund 54.000 Karten verkauft, ein freier Vorverkauf ist nicht vorgesehen. Gleiches gilt für den dann folgenden Heimauftritt gegen Bayern München. Für diese Partie startet der HSV-Mitgliedervorverkauf am 16. Dezember um 10 Uhr. Wahrscheinlich werden auch direkt am selben Tag alle Karten verkauft.