Erstes Training: Daka erobert die HSV-Herzen – und startet mit einem Volltreffer!

15 Stunden nach seiner Ankunft in Österreich trainierte Patson Daka erstmals mit dem HSV – und der neue Angreifer zeigte gleich, was in ihm steckt.

Ob er auf dem Platz zur erhofften großen Hilfe wird, muss sich erst noch zeigen. Eines aber steht in Bezug auf Patson Daka wohl jetzt schon fest: Noch nie startete ein Profi mit einem derart ansteckenden Lachen in sein erstes HSV-Training. Gleich an seinem ersten Trainingstag eroberte der Sambier die Herzen seiner Kollegen.

15 Stunden nach seiner Ankunft im „Aqua Dome“ wurde es erstmals ernst für Daka. Bei seinem ersten Training mischte der 27-Jährige eine Stunde lang mit und zeigte auch mehrfach, was in ihm steckt. Schnelligkeit, Athletik und gleich ein sehenswertes Tor – der Nationalspieler (47 Einsätze) deutete an, warum er einst bei Red Bull Salzburg zu einer der heißesten Sturm-Aktien Europas wurde und Leicester City im Sommer 2021 die Ablöse von 30 Millionen Euro wert war. Vor der Einheit musste er zur Begrüßung durch ein Spalier marschieren, das seine neuen Kollegen bildeten.

HSV-Zugang Daka findet schnell Zugang zu seinen Kollegen

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Auffällig: In keiner Sekunde seines ersten Trainings wirkte Daka wie ein Fremdkörper. Bereits bei den Aufwärmspielchen mit Yussuf Poulsen und Albert Grønbæk war er zu Scherzen aufgelegt und brachte die beiden Dänen mehrfach zum Lachen.

Patson Daka zeigte während seiner Trainings-Premiere beim HSV gleich ab und an, was er drauf hat. Witters

Damit unterstrich Daka den Ruf, der ihm vorauseilte. „Er ist charakterlich super“, verriet sein früherer Mitspieler Zlatko Junuzovic der MOPO. „Ein ganz feiner Kerl, der für jede Mannschaft ein Gewinn ist.“ Auch HSV-Sportdirektor Claus Costa betonte nach Pakas Vertragsunterschrift: „In den Gesprächen hat Patson uns als sehr reflektierter, bodenständiger und ehrgeiziger Mensch überzeugt.“ Gegenüber Hamburgs Bossen soll Daka klar betont haben, wie wichtig ihm die Chance beim HSV sei, um seine etwas ins Stocken geratene Karriere wieder in Gang zu bringen. Deshalb schlug er auch besser dotierte Angebote bei Vereinen anderer Ligen aus und wollte lieber in die Bundesliga wechseln.

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Am Samstag testet der HSV gegen Bundesliga-Absteiger Heidenheim

Körperlich hat der Angreifer noch wenig Nachholbedarf. Nach der Hälfte des Mannschaftstrainings wechselte Daka den Platz und arbeitete abseits mit Reha-Trainer Sebastian Capel an seiner Fitness. Ein Teileinsatz am Samstag, zum Abschluss des Österreich-Trainingslagers gegen Bundesliga-Absteiger Heidenheim (13.30 Uhr in Kematen bei Innsbruck), ist dennoch möglich.

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Dass der vermeintlich zweite HSV-Zugang dieser Tage dann auch mitwirkt, ist hingegen unwahrscheinlich. Bilal Nadir (22) weilt an diesem Mittwoch in Hamburg, um seinen Medizincheck zu absolvieren. Geht alles glatt, soll auch der zentrale Mittelfeldspieler zu seinen neuen Kollegen nach Österreich reisen. Das allerdings könnte voraussichtlich eher am Donnerstag der Fall sein.