Erstes Telefonat: Das besprach Polzin mit seiner neuen HSV-Chefin

Am vergangenen Dienstag vermeldete der HSV auch ganz offiziell die Verpflichtung von Kathleen Krüger. Die neue Sportvorständin, die vom FC Bayern kommt, wird zum 1. Juli ihren Dienst im Volkspark antreten. Sehr schnell dürften auf ihrem Schreibtisch dann auch die Pläne einer vorzeitigen Vertragsverlängerung mit Erfolgstrainer Merlin Polzin liegen. Einen ersten Austausch zwischen den beiden gab es bereits.

Polzin und Krüger – zwei Gesichter, die den HSV in der Zukunft prägen sollen. Nach dem Aufstieg und dem anschließend souverän eingefahrenen Klassenerhalt gibt es im Volkspark die Idee, den Vertrag des Trainers frühzeitig über den Sommer 2027 hinweg auszuweiten. Krüger dürfte diesbezüglich kaum andere Vorstellungen haben. Dennoch stellt sich naturgemäß die Frage: Wie wird es um die Chemie zwischen ihr und Polzin bestellt sein?

HSV-Trainer Polzin freut sich auf seine neue Chefin

Bereits sieben Wochen vor dem Amtsantritt der neuen Chefin gab es einen ersten Austausch, wie der Coach nun verlauten ließ. „Es ist kein Geheimnis, dass wir schon in Kontakt waren und gesprochen haben“, sagt Polzin, der zusammenfasst: „Es war ein sehr positives Gespräch. Wir sind gut auf einer Wellenlänge, was den HSV und die Weiterentwicklung der Raute angeht. Ich freue mich extrem, dass der Verein eine Lösung gefunden hat, die uns alle im besten Fall weiterbringt.“

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es war ein erster Austausch, der beiden am Herzen lag und telefonisch stattfand. Noch weilt Krüger in München, wo sie bis Ende des Monats beim Rekordmeister als Leiterin für Sportstrategie und Entwicklung angestellt ist. Nach einem anschließenden Sommerurlaub will sie dann bestens erholt ihr Büro im Volkspark beziehen. Das erste Gespräch mit Polzin hatte vornehmlich Kennenlerncharakter.

Zum 1. Juli tritt Kathleen Krüger ihren Dienst als Sportvorständin des HSV an. WITTERS Zum 1. Juli tritt Kathleen Krüger ihren Dienst als Sportvorständin des HSV an.

„Ich kann es kaum erwarten, dass wir nach dem Urlaub gemeinsam die Sache angehen mit all den Jungs und Mädels, die hier auf der Geschäftsstelle arbeiten“, frohlockt der Trainer. Und weiter: „Bevor ich irgendwelche Anforderungen oder Wünsche habe, freue ich mich extrem, dass sie jetzt Teil unseres HSV wird und wir im besten Fall die Reise, die jetzt schon sehr positiv in den letzten zwei Saisons war, weiterschreiben können.“

Für den HSV endet die Saison am Samstag in Leverkusen

Unabhängig von Krügers Amtsantritt sollen bereits in Kürze die ersten Kaderbaustellen beackert werden. Sportdirektor Claus Costa hat diesbezüglich weiterhin den Hut auf, wird seine neue Chefin aber informieren und regelmäßig in seine Pläne einweihen. Auf den 41-Jährigen wartet nach dem Saisonabschluss in Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) ein ordentlicher Kraftakt. Mit Daniel Heuer Fernandes, Ransford Königsdörffer und William Mikelbrencis spricht er über eine Verlängerung ihrer Verträge. Offen, ob der HSV die Leihspieler Fábio Vieira, Albert Grønbæk und Philip Otele, auf die er Kaufoptionen besitzt, weiter binden wird. Bis zu zwölf Profis könnten den HSV im Sommer verlassen. Zudem spricht Costa längst mit potenziellen Zugängen wie Dresdens Mittelfeldspieler Kofi Amoako.

Das könnte Sie auch interessieren: Ex-Bayern-Boss schwärmt: Das hat die neue HSV-Chefin drauf

Krüger ist diesbezüglich auf dem Laufenden. Sie selbst wird beim HSV aber vor allem die Bereiche Strategie und Struktur verantworten.