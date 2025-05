Der HSV ist zurück im Volkspark. Vier Tage hatte die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin nach dem erfolgreichen Aufstiegsspiel gegen den SSV Ulm frei bekommen. Am Donnerstag ging es wieder auf den Platz, um in die Vorbereitung auf das letzte Saisonspiel am kommenden Sonntag in Fürth zu starten. Dabei gab es direkt eine schöne Überraschung für die Fans.

Der ganz große Ansturm blieb beim ersten HSV-Training nach dem Aufstieg aus. Doch immerhin etwa 300 Fans hatte sich im Volkspark versammelt. Als die Mannschaft um kurz nach 14.30 Uhr am Donnerstag auf den Platz kam, wurden die Spieler, Trainer und Betreuer von den wartenden Anhängern mit Applaus und Gesängen empfangen. Rund eine Stunde wurde im Anschluss trainiert.

Bakery Jatta HSV-Training im Volkspark voll dabei

Insgesamt 23 Feldspieler und drei Torhüter waren auf dem Rasen dabei. Dazu gehörten auch Noah Katterbach und Bakery Jatta. Während Katterbach nach seinem Kreuzbandriss lediglich eine individuelle Laufeinheit absolvierte, machte Jatta erstmals nach seiner schweren Sprunggelenksverletzung (Syndesmosebandriss) wieder Teile des Mannschaftstrainings mit.

Jatta meldet sich zurück. Eine Überraschung in der letzten Woche der Saison. Gut 30 Minuten dauerte seine Comeback-Einheit. Alles lief dabei ohne Probleme, am Ende arbeitete er noch ein bisschen individuell weiter, um dann glücklich zurück in die Kabine zu gehen und auf dem Weg dorthin noch einige Foto- und Autogrammwünsche zu erfüllen. Für einen Einsatz am Sonntag in Fürth wird die Zeit nun aber kaum reichen.

Erst nächste Saison wird Jatta beim HSV wieder richtig angreifen können. In Fürth dabei sein sollen hingegen Ransford Königsdörffer und Immanuel Pherai, die am Donnerstag mit dem Training im Volkspark noch aussetzten. Laut HSV kein Grund zur Sorge. Beide arbeiteten im Kraftraum und sollen am Freitag beim zweiten HSV-Training nach dem Aufstieg auch wieder auf dem Platz dabei sein.