Seinen ersten Test des Sommers verlor der HSV bei Rapid Wien mit 2:3. Doch viel wichtiger als das Resultat war das Comeback eines Profis, das große Freude machte.

Das Resultat war am Ende zumindest aus Hamburger Sicht nebensächlich, denn sie waren zufrieden mit dem ersten Test des Sommers. Mit 2:3 (2:3) unterlag der HSV am Samstagabend bei Rapid Wien, doch viel wichtiger waren die Nebengeräusche. Besonders laut geriet der Auftritt von Yussuf Poulsen, der nach reichlich Verletzungspech in der Vorsaison ein erstes Ausrufezeichen setzte.

Der Kapitän war gut gelaunt nach der Partie, denn besser hätte es für Poulsen kaum laufen können. Rund 30 Minuten wirkte er mit, so wie es vorher abgesprochen worden war. Eine halbe Stunde, die der Däne bestens nutzte. Er führte die Mannschaft, ging voran – und traf sogar.

HSV-Kapitän Poulsen freute sich nach dem Test bei Rapid Wien

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„Es war ein guter Test“, erklärte Poulsen anschließend und fühlte sich sichtlich wohl in seiner Haut: „Die 30 Minuten waren problemlos, ich setzte genau das um, was die Mediziner und Physios mir sagen. Diesmal waren es 33 Minuten, nächstes Mal sind es vielleicht schon etwas mehr.“ Auch Trainer Merlin Polzin war zufrieden: „Wir wussten, dass Yussuf 30 Minuten spielen kann. Alles andere wäre zu viel der Belastung gewesen. Aber man hat gesehen, dass er ein ganz wichtiger Bestandteil des Teams ist – über wie viele Minuten und in welcher Rolle auch immer.“

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Ein runder Abend für Poulsen und darüber hinaus auch für die Fans beider Vereine. Wien-Hütteldorf war in Feierlaune, die Rapidler hatten sich den HSV zum Jubiläum eingeladen. Seit zehn Jahren kicken sie nun im schnieken Weststadion. Ein nettes Aufeinandertreffen. Etwa 1000 HSV-Fans reisten zur Partie, viele von ihnen saßen in den Stunden vor dem Anpfiff rund ums Stadion bei kühlen Getränken mit ihren grün-weißen Gastgebern zusammen.

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Der HSV gerät bei Rapid früh in Rückstand

Auf dem Feld zeigte Rapid den 14.541 Zuschauern zunächst, wo es langgeht. Keine drei Minuten waren absolviert, da führte Österreichs Rekordmeister (32 Titel) bereits. Einen Freistoß von Yusuf Demir köpfte Ercan Kara ein. Ein Frühstart der Gastgeber, die in der Vorbereitung deutlich weiter als der HSV sind und auch sein müssen. Bereits am kommenden Samstag treten sie in der Conference-League-Qualifikation zum Hinspiel bei EA Santa Coloma (Andorra) an.

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Der HSV aber wehrte sich – und schlug doppelt zurück. Nach einer starken Flanke von Bakery Jatta köpfte Poulsen zum Ausgleich ein (16.). Ein feiner Treffer, den der Däne aber nicht überbewerten wollte: „Ich definiere mich nicht über Tore. Natürlich bin ich froh, dass ich eines gemacht habe, aber mir ist es wichtiger, dass wir als Team funktionieren.“

Grønbæk schießt den HSV mit 2:1 in Führung

Das taten sie auch im Anschluss, zumindest so lange Poulsen auf dem Feld stand. Und auch der andere HSV-Däne traf: Albert Grønbæk schlenzte die Kugel verdeckt und sehenswert zur Hamburger Führung ins Netz (24.).

Ein wilder Test, denn nun kam Rapid zum doppelten Erfolgserlebnis – durch zwei krumme Dinger, die den HSV ärgerten. Zunächst lenkte Nicolai Remberg die Kugel im Zusammenspiel mit Kara zum 2:2 ins Netz (35.). Wenige Sekunden später folgte dann ein klares Eigentor: Louis Lemke wollte auf der Torlinie per Kopf klären, doch die Mühe des 16-Jährigen blieb erfolglos – das 2:3 (36.).

HSV-Trainer Polzin lässt gleich sechs Youngster ran

Dennoch: Das Malheur konnte den couragierten Auftritt des 16-Jährigen kaum schmälern. Zusammen mit Abwehrmann Jason Bissi-Mouelle (18) und Torhüter Elias Lahti (17) bildete er ein Bubi-Trio, das sich gegen Rapid wacker schlug. Später kamen mit Shafiq Nandja (19), Thierry Sedlatschek (17) und Jannes von Diczelski (17) noch drei weitere Youngster. Die leicht angeschlagenen Daniel Heuer Fernandes (Hüfte), Albert Sambi Lokonga (steifer Nacken) und Fabio Baldé (Blase) pausierten hingegen.

Nach dem Wechsel wurde es deutlich ruhiger. Der für Poulsen eingewechselte Rayan Philippe vergab die große Ausgleichschance (60.) – das war’s. Für den HSV geht es am Sonntagmorgen weiter ins Trainingslager nach Längenfeld (bis kommenden Samstag). Polzin verspricht: „Es waren viele gute Ansätze dabei, aber nach der langen Pause fehlt noch das eine oder andere. Daran werden wir im Trainingslager arbeiten.“

Kommenden Samstag steigt dann in Kematen (bei Innsbruck) der nächste Test gegen Bundesliga-Absteiger Heidenheim. Dann soll auch Poulsens Einsatzzeit gesteigert werden.

So spielte der HSV: Lahti – Capaldo (46. Nandja), Bissi-Mouelle (46. Elfadli), Torunarigha (46. Omari) – Jatta (46. Sahiti), Remberg (63. Sedlatschek), Pherai, Lemke (77. Dompé) – Adeline (46. Amoako), Poulsen (33. Philippe), Grønbæk (63. von Diczelski)