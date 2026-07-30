Beim Volksparkfestival am Samstag könnte der HSV sein neues Auswärtstrikot erstmals zeigen. Dazu gibt es erste Verkaufszahlen zum Heim-Jersey und Hinweise aus den sozialen Medien.

Im Vorjahr kommunizierte der Verein sofort, wie erfolgreich der Verkauf des damals neuen Heim-Jerseys angelaufen war. „Bereits am ersten Tag: Rekordzahlen für das neue HSV-Trikot“, stand am 5. Juli 2025 als Schlagzeile auf der Klub-Homepage geschrieben. Die besagten weiß-blau-schwarzen Shirts mit dem Zacken-Muster auf der Brust waren innerhalb der ersten acht Minuten 1000-mal verkauft worden und über die ganze Saison hinweg dann rund 70.000-mal. Die Hemden aus der Vorsaison schrieben Geschichte. Und die jetzt Neuen? Es gibt eine erste Zahl – und am Samstag eine Überraschung?

Erst treffen die HSV-Frauen auf den FC Everton (13.30 Uhr), anschließend sind die Männer der beiden Teams dran (17 Uhr). Und der HSV hat offenbar vor, sein neues Auswärtstrikot im Rahmen des Volksparkfestivals erstmals zu tragen. Ein mögliches Indiz dafür gab es am frühen Montagabend auf Instagram. Dort kündigten die Hamburger an, dass im Nachgang der beiden Testspiele unter allen Ticketkäufern ein Matchworn-Jersey verlost wird – also ein Trikot, das in der Partie von einem Profi getragen wurde.

HSV in neuen Jerseys beim Volksparkfestival?

Anzeige

In dem Social-Media-Post wurde zudem ein Foto der Rückseite eines dunklen Shirts integriert. Einige Fans spekulieren in den Kommentarspalten, was dahinterstecken könnte. „Volksparkfestival also mit neuem Auswärtstrikot“, schrieb ein User und generierte damit mehr als 50 „Gefällt mir“-Angaben. Offiziell bestätigt ist der Termin für die Veröffentlichung des zweiten neuen HSV-Outfits für die neue Saison nicht, die Anhänger dürfen aber gespannt sein und auf eine Überraschung hoffen.

Die neuen Heim-Hemden sind seit eineinhalb Wochen erhältlich und wurden bislang mehr als 6000-mal verkauft. Zum Vergleich: Im Sommer 2025 war das damals neue erste Jersey, das mithilfe eines Fake-Leaks auf X angeteasert worden war, innerhalb der ersten fünf Stunden bereits 7000-mal über die Ladentheke gegangen. Beim HSV betrachtet man die Trikot-Saison 2025/26 aber als ein absolutes Ausnahmejahr. Inklusive der „Sturm und Glanz“-Sonderjerseys anlässlich des 1887. Bundesligaspiels waren insgesamt etwa 185.000 Exemplare veräußert worden.

Anzeige

Nicolai Remberg, Daniel Heuer Fernandes und Shafiq Nandja (v.l.) präsentierten den neuen Heim-Look des HSV. HSV

Im Volkspark hat man nicht erwartet, dass sich die Welle an neuen Rekorden aus der vergangenen Spielzeit jetzt ohne Weiteres aufrechterhalten lässt. Die Verantwortlichen hatten realistische Erwartungen und sind vor diesem Hintergrund zufrieden damit, wie der Verkauf der frischen Heim-Trikots angelaufen ist. Und: Zwei weitere der Öffentlichkeit noch unbekannte Outfits folgen ja erst noch.

Womöglich könnte diesmal sogar das neue Auswärtsjersey zum meistverkauften HSV-Trikot des Jahres werden. Im Klub hofft man darauf, dass man mit dem Design einen aktuellen Trend bedient, der dann ein großes Kaufinteresse auslöst. Sollte der Instagram-Beitrag einen Vorgeschmack liefern und der HSV hiermit nicht bewusst tricksen, können sich die Fans offenbar auf ein dunkelblaues zweites Trikot freuen. Noch ist das aber spekulativ. Die Auflösung könnte spätestens am Wochenende folgen – im Volksparkstadion.