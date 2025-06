Erste Spiele am Wochenende: Für diese HSV-Profis ist die Sommerpause schon vorbei

Die Sommerpause läuft beim HSV erst seit gut zwei Wochen, doch für einige Profis ist die Auszeit nun schon wieder zumindest für den Moment vorbei. Mit Adam Karabec, Immanuel Pherai, Alexander Røssing-Lelesiit und Miro Muheim sind vier Hamburger bereits zurück auf dem Platz. Testspiele und drei verschiedene Turniere stehen auf dem Programm. Los geht es schon an diesem Wochenende.

Karabec und Røssing-Lelesiit trainieren bereits seit Anfang der Woche wieder. Karabec bereitet sich mit Tschechien im Trainingslager auf die U21-Europameisterschaft in der Slowakei (8. bis 28. Juni) vor. In der Gruppe B trifft der 21-jährige Offensivspieler auf den Nachwuchs aus England (12. Juni), Deutschland (15. Juni) und Slowenien (18. Juni).

HSV-Youngster Røssing-Lelesiit hofft auf viel Spielpraxis

Auch bei der U19-Europameisterschaft in Rumänien (11. bis 27. Juni) ist der HSV vertreten. Dann richten sich die Blicke auf den Nachwuchs aus Norwegen. Røssing-Lelesiit gehört zum Aufgebot der Skandinavier. Der 18-Jährige hat sich zuletzt bei seinem Ex-Verein Lilleström SK fit gehalten. Am Samstag (7. Juni) beginnt für ihn in Oslo ein Kurztrainingslager. Norwegens Gegner bei der U21-EM sind England (14. Juni), die Niederlande (17. Juni) und Deutschland (20. Juni).

Auftritte in der A-Nationalmannschaft warten in den kommenden Tagen auf Muheim und Pherai. Muheim ist mit der Schweiz auf USA-Reise. An diesem Samstag (7. Juni) tritt der Linksverteidiger mit den Eidgenossen in Salt Lake City zum Freundschaftsspiel gegen Mexiko an, am 11. Juni wird in Nashville gegen das US-Team getestet. Direkt wieder ernst wird es hingegen für Pherai.

Hamburgs Offensivkünstler kämpft mit Suriname zunächst gegen Puerto Rico (7. Juni) und in El Salvador (11. Juni) um die WM-Qualifikation, danach geht es für ihn und seine Nationalmannschaft sofort mit dem Concacaf Gold Cup weiter. In der Gruppenphase heißen die Gegner Costa Rica (16. Juni), Mexiko (19. Juni) und Dominikanische Republik (23. Juni).