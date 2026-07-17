Zum Testspiel-Auftakt in Wien plant HSV-Cheftainer Merlin Polzin mit einigen Stammspielern und mehreren Spezialrollen. Wer starten könnte und auf welchen Positionen es eng wird.

Bakery Jatta und Daniel Heuer Fernandes treffen am Samstagabend (19 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) auf einen ehemaligen Mitspieler: Louis Schaub. Der 31-jährige Österreicher lief in der Rückrunde der Saison 2019/20 als Leihgabe für den HSV auf und steht seit zwei Jahren bei Rapid Wien unter Vertrag – Hamburgs erstem Test-Gegner. Torwart Heuer Fernandes, der am Freitag nach seinen Hüftproblemen wieder normal trainierte, und Schienenspieler Jatta sind in der HSV-Startelf zu erwarten. Zudem dürfte es einige Spezial-Jobs geben.

Die spannendste Frage zum Auftakt des Trainingslagers in Österreich lautet: Wer macht den Luka Vuskovic? Der neue HSV-Abwehrchef wurde noch nicht geholt, zudem konnte Warmed Omari aufgrund eines Schlags auf den Knöchel während dieser Woche nicht vollständig mit der Mannschaft trainieren. Beim Franzosen, der den zentralen Job in der Defensiv-Dreierkette grundsätzlich übernehmen könnte, wird Merlin Polzin daher zunächst Vorsicht walten lassen.

Chance für Bissi-Mouelle? HSV wird rotieren

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Deshalb braucht es andere Spieler, die schon in Wien die Rolle bekleiden, die Vuskovic in der Vorsaison beeindruckend gut ausfüllte. Vieles spricht dafür, dass Jason Bissi-Mouelle eine Chance auf dieser anspruchsvollen Position erhält, gegen Rapid womöglich sogar von Beginn an. Der 18-Jährige war schon mit ins Dänemark-Camp gereist und genießt im Trainerteam der Profis viel Wertschätzung. Polzin wird für das erste Testspiel des Sommers darauf achten, dass nicht zu viele Talente gleichzeitig auf dem Feld stehen, sondern dass stets eine gesunde Mischung aus einerseits erfahrenen und andererseits jungen Akteuren gewährleistet ist.

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In der Halbzeitpause wird der Coach viel rotieren, im Einzelfall könnte er es auch schon davor tun, um die Belastung richtig zu verteilen und keinen Profi einem erhöhten Verletzungsrisiko auszusetzen. Yussuf Poulsen ist momentan der einzige verfügbare HSV-Mittelstürmer der klassischen Art, weil Otto Stange nach der U19-EM noch urlaubt. Deshalb ist der 32-jährige Däne ein logischer Startelfkandidat. Poulsen dürfte aber rechtzeitig ausgewechselt werden. Geplant ist beim Kapitän aus der Vorsaison ein rund 30-minütiger Einsatz gegen Rapid.

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Lemke kann sich zeigen – Duo reist (zunächst) nicht mit

Als Sturm-Joker böten sich Rayan Philippe oder die Talente Thierry Sedlatschek (17) und Jannes von Diczelski (17) an. Ein Spezial-Job wird aller Voraussicht nach auch auf Louis Lemke (16) zukommen. Weil sich Miro Muheim noch im WM-Urlaub befindet, sind Polzins Optionen auf der linken Schiene begrenzt. Hinzu kommt, dass Fabio Baldé am Tag vor der Abreise erneut nicht am Training teilnahm – ihn plagen weiterhin Schmerzen aufgrund einer Blase am Fuß. Eigengewächs Lemke ist daher vorerst wohl die erste Wahl auf dieser Position.

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Von den bisher drei Zugängen könnten zumindest zwei direkt in der Startelf stehen: Albert Grønbæk und Martin Adeline. Der Däne und der Franzose sollen gemeinsam hinter Stürmer Poulsen wirbeln, solange der HSV noch keine(n) weitere(n) Angreifer verpflichtet hat. Kofi Amoako wird in Wien ebenfalls sein HSV-Debüt feiern, doch als gesetzt gelten im zentralen Mittelfeld Nicolai Remberg und Albert Sambi Lokonga. In der Abwehr können sich Nicolás Capaldo (halbrechts) und Jordan Torunarigha (halblinks) ihrer Stammplätze sicher sein.

Joel Agyekum und Nachwuchskeeper Colin Poppelbaum werden am Samstagmorgen nicht mit der großen Reisegruppe nach Wien fliegen. Das Duo soll beim Testspiel der HSV-U21 am Vormittag (11 Uhr) gegen Hobro IK im Volkspark zum Einsatz kommen. Dass Agyekum und Poppelbaum ins Camp nach Längenfeld (Tirol) nachreisen werden, ist möglich. Polzin behält sich aber auch die Möglichkeit vor, weitere Talente – je nach Bedarf – kurzfristig einfliegen zu lassen. Selbst im Falle von Verletzungen will der Coach in den Alpen optimal trainieren lassen.