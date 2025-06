Erste Gegner stehen fest! HSV testet im Sommer bei diesen beiden Vereinen

Dreieinhalb Wochen müssen sich die HSV-Fans noch gedulden, dann können sie ihren Profis wieder bei der Arbeit auf die Füße schauen. Am 2. Juli steigt das erste Training der Rothosen als Bundesliga-Aufsteiger. Und nun stehen auch die ersten Testspielgegner fest.

Wer dabei sein will, muss schnell sein – soviel ist klar. Am Freitag gab der HSV bekannt, wo seine Testspielpremiere des Sommers stattfindet. Freuen darf sich der niedersächsische Bezirksligist TSV Elstorf. Am 5. Juli (Sonnabend, 13 Uhr) gastieren Robert Glatzel und Co. im Ortsteil der Gemeinde Neu-Wulmstorf im Landkreis Harburg.

Nach dem Elstorf-Test geht es für den HSV nach Oldenburg

Bereits einen Tag darauf steigt der zweite Test, dann wird es sportlich schon anspruchsvoller. Ab 13.30 Uhr geht es beim Regionalligisten VfB Oldenburg zur Sache. Die Niedersachsen stiegen vor zwei Jahren aus der dritten Liga ab, erreichten zuletzt Rang elf in der Regionalliga.

Karten für die beiden Partien dürften zügig vergriffen sein. Die Elstorfer wollen in Kürze über ihre Instagram- und Facebook-Accounts informieren, wie man an Tickets kommt. Der VfB Oldenburg vertreibt die Karten über seine Homepage. Vorverkaufsstart ist am kommenden Sonntag (14 Uhr).

Die HSV-Profis befinden sich derzeit noch mitten im Sommerurlaub. Am 30. Juni und 1. Juli stehen dann die ersten Leistungstests an. Dann weiß der HSV auch schon, auf welchen Gegner er nach sieben Jahren Bundesliga-Abstinenz zum Start (22. August) trifft. Der Spielplan soll am 27. Juni erscheinen.