Erste Entscheidungen! Wie HSV-Chefin Krüger schon jetzt im Volkspark mitwirbelt

Als die HSV-Bosse am Freitag via Klubmedien die Trennung von Frauen-Chefin Saskia Breuer bekannt gaben, trat Kathleen Krüger zumindest offiziell nicht in Erscheinung. In dem Statement, das der Verein verfasste, kamen lediglich Finanz-Vorstand Eric Huwer und Christoph Rohmer (Direktor NLZ und Sportstrategie) zu Wort, tatsächlich aber mischte auch die neue Sportvorständin bei der Entscheidung schon kräftig mit. Bereits knapp sechs Wochen bevor die 41-Jährige ihr Büro im Volkspark beziehen wird, gibt es kaum noch einen Vorgang, in den sie nicht involviert ist.

Ab dem 1. Juli ist Krüger auch ganz offiziell neue HSV-Chefin, tatsächlich aber hat sie ihre Arbeit längst aufgenommen. Nachdem die meisten Gespräche bislang am Handy geführt wurden, war Krüger am Dienstag und Mittwoch dieser Woche auch persönlich in Hamburg vor Ort. Im Volkspark wartete ein Gesprächsmarathon mit nahezu allen Entscheidungsträgern auf sie, darunter Huwer, Rohmer, Sportdirektor Claus Costa und Chefscout Sebastian Dirscherl.

Kathleen Krüger ist ab 1. Juli HSV-Chefin

Kein Zufall, dass der HSV zwei Tage später die Trennung von Frauenfußball-Leiterin Breuer bekannt gab. Trotz des Bundesliga-Klassenerhalts im ersten Jahr nach dem Aufstieg verfolgen Krüger und ihre Kollegen künftig eine andere Strategie. Die neue Vorständin wird nun federführend nach einer Breuer-Nachfolgerin suchen. Zudem brauchen die HSV-Frauen einen neuen Trainer. Interimslösung Rodolfo Cardoso verabschiedete sich nach dem Erreichen des Klassenziels zum Saisonende.

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Auch hier soll Krüger ihre langjährigen Kontakte im Frauenfußball spielen lassen. Von 2004 bis 2009 kickte sie selbst für den FC Bayern in der Bundesliga, ehe sie als Teambetreuerin und später im Management des Vereins Karriere machte. Nun folgt der Wechsel zum HSV – und gleich wegweisende Entscheidungen. Gerade bei den Frauen wartet jede Menge Arbeit.

Die HSV-Frauen stehen vor einer erneut schweren Saison

„Mit dem VfB Stuttgart und Mainz 05 sind zwei ambitionierte Clubs in die Bundesliga aufgestiegen, sodass wir davon ausgehen, dass die nächste Spielzeit noch umkämpfter sein wird“, ließ Rohmer nach dem Breuer-Aus wissen. „Wir werden mit Blick auf die zukünftige Besetzung der vakanten Position nun einen detaillierten Auswahlprozess vornehmen, um eine bestmögliche Lösung für die Zukunft zu finden.“

Krüger soll intern bereits erste Kandidaten ins Spiel gebracht haben. Insbesondere mit Huwer hielt sie bereits schon in den vergangenen Wochen einen engen Draht, ihr künftiger Vorstandskollege informiert sie über sämtliche Themen. Auch mit Cheftrainer Merlin Polzin telefonierte Krüger bereits vor ihrem zweitägigen Hamburg-Besuch. Klar, dass sie auch über den ersten Sommer-Transfer vorab ausgiebig informiert wurde. Mittelfeldmann Kofi Amoako (21) kommt für die festgeschriebene Ablöse von knapp zwei Millionen Euro aus Dresden. Genauso klar ist allerdings auch, dass Krüger bereits vorbereitete Prozesse momentan nicht ad hoc stoppen wird.

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Das könnte sich ab Ende Juni ändern. Nach einem zuvor längeren Familienurlaub mit ihrer Lebensgefährtin und ihrem Sohn will Krüger bereits Ende Juni beim HSV dauerhaft präsent sein und richtig loslegen. Ein paar Tage später soll dann die offizielle Vorstellung erfolgen.